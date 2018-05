Zeventig plus en nog steeds op de bus

Als de bus klaar is voor vertrek, neemt Arend Berends (71) plaats in de chauffeursstoel. Hij controleert vluchtig of alles werkt. Zijn collega Rob Bakker (72) is inmiddels op de bijrijdersstoel gaan zitten. "Je doet wel je gordel om hè Rob?", grapt Berends. De chauffeurs, beiden strak in pak, rijden al tientallen jaren voor Workbus Uitzendbureau. Het bedrijf is gespecialiseerd in het detacheren van chauffeurs voor het personenvervoer.

De mannen maken een proefritje met een bus. Al gauw rijden ze de touringcar richting een smal landweggetje. "Dit zijn toch wel de mooiste wegen. Die snelwegen zijn zo saai", zegt Berends, terwijl hij de bus over het weggetje stuurt. Hij is al ruim veertig jaar touringcarchauffeur. Vorig jaar ging Berends met pensioen, maar na drie maanden besloot hij weer te gaan rijden. "Ik miste mijn werk en het contact met mensen. Ik besloot een paar uur te gaan werken, maar dat werden er al gauw meer." Bakker vult aan: "Ik ben ook niet iemand die achter de geraniums gaat zitten, dus ik werk gewoon lekker door."

De mannen hebben samen ruim zeventig jaar rijervaring. Niet vreemd dat ze de uitstraling hebben van een ouderwetse touringcarchauffeur: Bakker heeft een klein snorretje en de grijze haren verzorgd achterover gekamd. Berends heeft een net jasje aan en zijn stropdas keurig gestrikt. "Naast chauffeur ben je ook gastheer", zegt Berends.

Zoals Bakker en Berends zijn er vele chauffeurs die na hun pensionering door blijven rijden. Volgens de FNV is in het hoogseizoen 42 procent van de rijdende touringcarchauffeurs ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Passie of aanvulling op het pensioen?

Volgens Brigitta Paas, sectorbestuurder van FNV Tour, hebben de chauffeurs verschillende beweegredenen om door te blijven werken. "Soms werken ze door vanwege de passie voor het vak, maar vaak doen ze dit als aanvulling op het pensioen." Voor dit werk zijn ze soms weken van huis. Dat legt volgens Paas een zware wissel op de relaties van de chauffeurs. "Velen zijn gescheiden en moeten dus het pensioen delen. Om het inkomen aan te vullen moeten ze wel weer gaan werken."

Het behouden van oudere chauffeurs is volgens Paas voordelig voor werkgevers. "Pensioensgerechtigde chauffeurs zijn goedkoper. Werkgevers hoeven namelijk minder sociale premies te betalen. Deze situatie zorgt ervoor dat jong talent veel minder kansen krijgt."

Bakker en Berends vertellen ondertussen over busreizen naar Noorwegen en Duitsland. Berends slaakt een zucht: "De fjorden in Noorwegen zijn prachtig." Momenteel rijden de mannen vooral binnen Nederland. "De verre reizen doe ik niet meer", vertelt Berends. "Af en toe nog Antwerpen of Berlijn, maar dat is het wel." Bakker rijdt vooral tussen Amsterdam en Schiphol. ''Die korte ritjes hebben als voordeel dat je ook weer snel van vervelende passagiers af bent", grinnikt Bakker.

De twee chauffeurs herkennen zich niet in het verhaal van Paas. "Ik vind het gewoon een prachtig vak!", zegt Bakker. "En mijn vrouw? Die is eraan gewend dat ik veel op pad ben." De chauffeurs vinden niet dat zij jong talent in de weg zitten. "Waarom denk je dat ik nog rijd?", vraagt Bakker verbaasd. "Ze hebben me hard nodig, want er zijn gewoon te weinig chauffeurs!"

De FNV wil dat wij allemaal stoppen. Maar geloof me, dan staan bijna alle bussen stil Arend Berends, buschauffeur

Berends vult hem aan: "De FNV wil dat wij allemaal stoppen. Maar geloof me, dan staan bijna alle bussen stil. Als er jonge chauffeurs zijn die mijn plek in willen nemen, heb ik daar vrede mee. Maar die zijn er gewoon niet."

Na een ritje van een half uur zetten de mannen de bus stil voor het kantoor van Workbus. Gebroederlijk lopen ze naar binnen voor een snelle lunch. Over een klein uurtje moeten ze weer aan de bak. De pensionering komt ter sprake: "Hoelang ik nog blijf rijden? Nog twee jaar denk ik. Dan is het mooi geweest", zegt Bakker. Berends is er nog niet over uit. "Ik had verwacht al te zijn gestopt, maar zit nog steeds in de bus. Zolang het leuk is, ga ik door."