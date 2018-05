Zeventien migranten dagen Italië voor Europees mensenrechtenhof

Opnieuw is een rechtszaak aangespannen over reddingsoperaties op de Middellandse Zee. Dit keer zit niet een hulporganisatie, maar de Italiaanse staat in de beklaagdenbank.

Gisteren stapte de Global Legal Action Network (Glan) naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De internationale ngo doet dat namens zeventien overlevenden. Italië heeft hun rechten geschonden, zeggen die, door hun redding op de Middellandse Zee aan de Libische kustwacht over te laten.

Toen afgelopen november de boot waarop ze met ruim honderd anderen zaten, dreigde te zinken, schoot een schip van hulporganisatie Sea-Watch hen te hulp. Vlak daarna kwam de Libische kustwacht toegesneld en eiste dat de opvarenden aan haar werden overgedragen. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie, waarbij ongeveer twintig mensen verdronken. De overlevenden werden tegen hun wil teruggebracht naar Libië.

Twee migranten zijn maanden in een Libisch de­ten­tie­cen­trum vastgehouden en mishandeld

Mishandeld en gemarteld Twee van hen, die de zaak mede hebben aangespannen, werden maanden in een detentiecentrum vastgehouden waar ze zijn mishandeld en geen medische zorg kregen. Twee andere overlevenden werden verkocht aan een mensensmokkelaar en gemarteld. Italië heeft bij de gebeurtenissen het Europees verdrag voor de rechten van de mens geschonden, willen de migranten aantonen. De ondertekenaars van dat verdrag zijn verplicht mensen te beschermen tegen marteling en slavernij. "De Italiaanse autoriteiten brengen de levens van migranten in gevaar", stelt juridisch adviseur Violeta Moreno-Lax van Glan in een persbericht. "Ze stellen hen bloot aan extreme vormen van mishandeling door de actie van de zogenoemde Libische kustwacht te ondersteunen." Zo had Italië het schip dat de Libische kustwacht gebruikte een paar maanden daarvoor cadeau gedaan. Ook werd de interventie van de Libische kustwacht deels gecoördineerd door het MRCC, het maritiem coördinatiecentrum in Rome.