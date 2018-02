Zeventien doden bij schietpartij op school in Florida

De schutter opende het vuur in een middelbare school in Parkland, op zo'n 72 kilometer ten noorden van Miami. Sommige leerlingen verborgen zich tijdens de schietpartij in klaslokalen. Anderen renden in paniek naar buiten. Het motief van de man, een oud-leerling, is nog een raadsel. De 19-jarige was volgens oud-medeleerlingen erg geïnteresseerd in wapens. De man zou ook al scholieren hebben bedreigd.

Een leerling zei tegen ABC News dat hij tegen het einde van de schooldag het geluid van schoten hoorde. ,,Ik hoorde overal geschreeuw'', vertelde hij. ,,Ik kroop onder het bureau van mijn docent.'' De politiecommandant noemde het bloedbad rampzalig. Hij zei dat gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

De verdachte was eerder van school gestuurd. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er toen al problemen waren met de jongen, zo meldt The Miami Herald. De politiecommandant laat woensdag weten dat onderzoekers de sociale media van de vermoede schutter doorpluizen en dat wat ze vinden ‘zeer verontrustend’ is.

Volgens de politie droeg de verdachte een semiautomatisch wapen met veel munitie bij zich toen hij werd aangehouden. Op de campus in Parkland zitten 3200 leerlingen. Het was volgens actiegroep Everytown for Gun Safety het achttiende schietincident van dit jaar op een Amerikaanse school. De organisatie rekende ook zelfdodingen en incidenten zonder slachtoffers mee.

President Trump condoleert op Twitter de families van de slachtoffers van de schietpartij. Hij heeft naar eigen zeggen contact met gouverneur Rick Scott van Florida.

