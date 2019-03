Zeven Nederlanders spelen honkbal op het hoogste niveau

Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers) Lees verder na de advertentie Sinds eind 2016 is Kenley Jansen Nederlands best verdienende sporter. De 31-jarige werper tekende een vijfjarig contract bij de Los Angeles Dodgers ter waarde van in totaal zo’n 70 miljoen euro. Jansen groeide op Curaçao op en was altijd catcher. In 2009 speelde hij tijdens de WBC ook op die positie. Een carrière in de MLB leek er als catcher voor hem niet in te zitten, tot hij snoeihard bleek te kunnen gooien. Hij trok de aandacht van de Dodgers. De club maakte van hem een van de meest gevreesde werpers van de MLB. Na afloop van het vorige seizoen, waarin Jansen de World Series verloor van het Boston Red Sox van Bogaerts, werd Jansen geopereerd aan hartritmestoornissen waarmee hij al sinds 2011 kampt. Als closing pitcher wordt hij vaak pas in de laatste inning ingezet om zo een wedstrijd op slot te gooien. Didi Gregorius. © AP

Didi Gregorius (New York Yankees) De eerste maanden van het seizoen is Didi Gregorius nog uitgeschakeld door een elleboogblessure, maar bij de New York Yankees kijken ze reikhalzend uit naar zijn rentree. De 29-jarige international behoort tot de beste korte stops van de MLB. Zijn vader speelde lang in de Nederlandse hoofdklasse en zijn moeder kwam uit voor het Nederlands softbalteam. De Amsterdammer verhuisde op jonge leeftijd naar Curaçao. Gregorius speelde eerst voor de Cincinnati Reds en de Arizona Diamondbacks, voor hij in 2015 werd gecontracteerd door de Yankees. In New York moest hij legende Derek Yeter opvolgen, die daar twintig jaar had gespeeld en vijf keer de World Series had gewonnen. Daar slaagde Gregorius met verve in. In vier seizoenen sloeg hij 81 homeruns. Ozzie Albies (links). © AP

Ozzie Albies (Atlanta Braves) Van de zeven Nederlanders in de MLB is Ozzie Albies de jongste. Als 20-jarige debuteerde de Curaçaoënaar in 2017 op het hoogste Amerikaanse honkbalniveau. Hij maakte direct indruk door in diezelfde week een homerun te slaan. Inmiddels staat de teller op dertig homeruns, waarvan hij er 24 vorig seizoen maakte. Het spel van Albies was in 2018 dusdanig indrukwekkend dat hij een oproep kreeg voor de jaarlijkse All Star-wedstrijd. Bijzonder aan de 22-jarige Albies is dat hij het beheerst om de ballen zowel met zijn rechter- als met zijn linkerhand te slaan. Xander Bogaerts signeert. © AP

Xander Bogaerts (Boston Red Sox) Xander Bogaerts begint het seizoen als winnaar van de World Series van vorig jaar. De 26-jarige Arubaan debuteerde in 2013 namens de Red Sox in de MLB. Hij won dat jaar met zijn club direct de World Series en is uitgegroeid tot een van de sterren van de succesformatie uit het oosten van de Verenigde Staten. De korte stop van de Red Sox is onderdeel van een zeer talentvolle Nederlandse honkbalgeneratie die opgroeide op de Cariben. Bogaerts deed dat samen met zijn tweelingbroer Jair. In 2011 debuteerde Bogaerts op 19-jarige leeftijd voor het Nederlands team. Nederland won dat jaar het WK en Bogaerts bereikte met Nederland in 2013 en 2017 ook de halve finales van de World Baseball Classic (WBC). Vorig seizoen zette hij 23 homeruns op zijn naam.