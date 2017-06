Zeven doden en tientallen gewonden bij aanslagen in Londen

Op de London Bridge reden zaterdagavond rond tien uur drie mannen in een bestelbusje met hoge snelheid in op voetgangers. Daarna reden ze door, en stapten uit bij Borough Market. Daar staken ze meerdere mensen neer, onder wie een politieagent. De mannen droegen vesten die eruit zagen als bomgordels, maar die bleken nep te zijn.

Lees verder na de advertentie

Volgens de ambulancedienst in Londen zijn zeker 48 mensen naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht voor behandeling. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Andere slachtoffers werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen, en de politieagent verkeert niet in levensgevaar.

Het incident is vooralsnog niet opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat, die kortgeleden nog de verantwoordelijk nam voor de aanslag in Manchester op 22 mei. Toen vielen bij een optreden van zangeres Ariana Grande 22 doden na een zelfmoordaanslag.

Tekst loopt door na onderstaande tweet.

Getuigen "Wij liepen op de brug toen het autobusje zich ineens naar de stoep verplaatste", zei een getuige tegenover Reuters. "We zagen dat een paar mensen overreden werden." Volgens de getuige werden sommigen van hen van achter aangereden. "Ze zagen het busje niet eens over de stoep aan komen rijden. Gelukkig kwam de politie snel ter plekke." Een andere getuige zei dat hij bezig was om een aantal foto's vanaf de brug te maken toen hij ineens iets hoorde. "Een soort ploppend geluid, gevolgd door een soort knal. Daarna hoorden we mensen schreeuwen." Een derde getuige meldt dat het leek alsof het busje bewust groepen mensen zocht. Hij zag daarna ten minste zes mensen op de grond liggen. "Het was afschuwelijk."

Geschokte reacties Regeringsleiders en Britse politici hebben geschokt gereageerd op de terroristische aanvallen in Londen. "Onze gedachten zijn bij degenen die bij dit verschrikkelijke incident betrokken zijn", zei de Britse premier Theresa May zaterdagavond. Ze sprak haar dank uit richting de politiemensen en andere hulpdiensten die op de plaats van de aanslag aan het werk zijn. Ook burgemeester van Londen Sadiq Khan sprak zijn dank uit naar de hulpdiensten. Daarnaast roept hij mensen op kalm en alert te blijven, en verder te gaan op het ritme van een normale dag. Het dreigingsniveau in Groot Britannië blijft volgens hem onverminderd hoog. "Londenaren zullen vandaag en de komende dagen meer politie op straat zien dan normaal, sommige van hen zijn zwaarbewapend." De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn spreekt van "brute en schokkende incidenten" en voormalig UKIP-leider Nigel Farage noemt het "een nieuwe ramp". En ook in Nederland wordt met ontzetting gereageerd. "Londen rouwt na weer een laffe aanslag. En wij rouwen mee", tweette minister-president Mark Rutte. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders spreekt van "hartverscheurende gebeurtenissen" en toont zijn "oprechte medeleven". Tekst loopt door na onderstaande tweet.

Verkiezingen Er is ondertussen commotie ontstaan over het wel of niet door laten gaan van de verkiezingen aankomende donderdag 8 juni. Diverse partijen hebben hun campagne voorlopig stil gelegd. Maar als het aan Sadiq Khan ligt, wordt er gewoon gestemd. "Zij (de terroristen, red.) willen ervoor zorgen dat wij niet meer genieten van de vrijheden die we hebben. Ze willen dat wij donderdag niet naar de stembus gaan, maar dat mogen wij niet toestaan." De Tories, de conservatieven in Groot Britannië, hebben hun campagne stilgelegd. Hoewel lokale activiteiten als flyeren wel doorgaan, zal de partij vandaag niet op nationaal podium campagne voeren. Morgen wordt die beslissing in heroverweging genomen. Ook de Scottish National Party en de Labour Party schorten hun campagne op. Zo heeft Labour-leider Jeremy Corbyn laten weten dat er ten minste tot vanavond geen campagne wordt gevoerd.

Aanslag met auto In maart werd Londen ook al opgeschrikt door een aanslag met een auto op voetgangers. Toen op de Westminster Bridge, niet ver van de parlementsgebouwen. Een 52-jarige man raasde over het trottoir en kwam tot stilstand tegen een hek. Daarna stapte hij uit en stak een politieman dood, voordat hij zelf werd neergeschoten.



Door de aanslag kwamen naast de agent vier mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was. Het was destijds sinds december 2016 de tweede aanslag in West-Europa. Met de aanslag van gister is dat aantal naar vijf aanslagen binnen een half jaar gestegen. Vier keer werd een auto als middel gebruikt.

Dreigingsniveau Nederland Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanochtend weten "op dit moment" geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders onder de slachtoffers in Londen zijn. Daarnaast tweette Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat er geen aanleiding is om het dreigingsniveau in Nederland op te schroeven. Hij zegt de gevolgen voor Nederland te "bezien".

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.