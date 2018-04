Zeven doden bij protesten van de laagste kaste in India

Zeker zeven mensen zijn omgekomen bij gewelddadige rellen in India. Tienduizenden zogenoemde dalits, leden van de laagste groep in het kastenstelsel, protesteerden in verschillende deelstaten tegen een uitspraak van het hooggerechtshof. Volgens de dalits vermindert de uitspraak hun toch al gebrekkige bescherming tegen discriminatie.