Zeven bemanningsleden vermist na aanvaring marineschip VS

© REUTERS

Het oorlogsschip liep schade op en maakt water. De Japanse kustwacht heeft per helikopter de commandant van het marineschip naar het ziekenhuis gebracht. Nog twee andere bemanningsleden zijn ook in het ziekenhuis opgenomen. De twintig mensen aan boord van het containerschip bleven ongedeerd.



De Amerikaanse marine laat weten dat er geen risico is dat het schip zal zinken. Wel bevestigt ze de berichten dat zeven mensen nog vermist zijn.



Torpedobootjager USS Fitzgerald kwam rond 02.30 uur (lokale tijd) door nog onbekende oorzaak in aanvaring met het containerschip ACX Crystal. Yokosuka ligt aan de monding van de Baai van Tokio. De wateren in de buurt zijn drukke vaarroutes.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.