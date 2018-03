Zet de Godhelm op en je gaat in het bovennatuurlijke geloven

Hij trok naar Lowlands met de zogeheten Godhelm, om te zien of die in het hoofd van festivalgangers bovennatuurlijke ervaringen kon creëren. Volgende week promoveert hij aan de Universiteit van Amsterdam op de resultaten. David Maij laat zien hoe het brein ruimte maakt voor geloof.

Die Godhelm was nep. Hij zag er heel echt uit, met elektroden en bedrading, maar de helm deed niets. Toch kreeg een deel van de festivalbezoekers een bovennatuurlijke ervaring. En niet omdat ze te veel gedronken hadden: de helm werkte bij beschonken en nuchtere proefpersonen even goed. Hoe doet die helm dat?

David Maij: "Er wordt een verwachting gewekt. We vertellen de proefpersonen dat de helm hun brein stimuleert en dat ze daardoor bovennatuurlijke ervaringen kúnnen krijgen. Bovendien worden hun ogen en oren bedekt, er komen dus geen signalen door die de gewekte verwachtingen kunnen corrigeren. Het brein kan zijn gang gaan."

Teken van God

Aangezien er over de hele wereld wordt geloofd, veronderstelt de wetenschap dat er universele eigenschappen zijn die de mens daartoe in staat stellen. Het vermogen de aanwezigheid van een ander op te merken, zou volgens psychologen zo'n eigenschap zijn. Zeker als dat vermogen wat doordraait: als we, helemaal alleen thuis, de trap horen kraken, weten we zeker dat er iemand naar boven komt. Een andere, typisch menselijke eigenschap die psychologen kennen, is de neiging om in alles handelingen te zien, handelingen met een bedoeling. Daarom worden we kwaad op de computer die vastloopt, en maken we ruzie met de kat. En kunnen we in onweer een teken van God zien.

"Dat zijn eigenschappen die de mens in de loop van de evolutie heeft gekregen en die hem helpen overleven. Maar de theorie veronderstelt dat die de vatbaarheid voor geloof of bovennatuurlijke ervaringen verhogen. En dat geloof ik niet. Het blijkt niet uit onze experimenten. Dat vermogen om de aanwezigheid van een ander op te merken bijvoorbeeld kun je opschroeven door mensen in een bedreigende situatie te brengen. In experimenten lukt dat, maar het maakt mensen niet vatbaarder voor het bovennatuurlijke."