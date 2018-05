Zestigjarige Holleeder is zijn glans wel verloren

Zijn vrienden van weleer, meestal criminelen, laten zich liever niet zien in de gevangenis, voor zover ze al binnen mogen komen. En met zijn familie ligt hij zwaar overhoop.

Gisteren was het zittingsdag nummer 19 in het proces tegen de van vijf moorden verdachte Holleeder. Er zijn er nog 17 te gaan en dan hebben we het alleen nog maar over de agenda van voor het zomerreces. Geen moment heeft de verdachte de indruk gewekt zijn verhaal niet te willen doen. Hij zit fris in de verdachtenbank, mag graag een grap maken.

Geen gebak

Voor de man met de bijnaam De Neus is de rechtszaal inmiddels zijn huiskamer geworden. Dat wil niet zeggen dat er dinsdag gebak is op de rechtbank in Amsterdam. Zijn zuster Astrid komt op bezoek maar dan vooral om tegen haar broer te getuigen over Willems rol in de moord op zwager en mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout. Gelet op de wijze waarop Astrid haar relatie met haar broer heeft opgetekend is het zeker niet uitgesloten dat zij ferm zal uithalen.

Van zijn zo zorgvuldig opgebouwde imago, met als hoogtepunt het optreden van Holleeder bij Twan Huijs in College Tour (12 oktober 2012), is niets meer over. De publieke tribune van de rechtbank vult zich alleen als Astrid komt, sommigen stonden 's nachts al voor de deur. Voor de verhoren van Willem staat nog een enkeling op de stoep. Blijkbaar spreekt vooral de confrontatie tussen broer en zus tot de verbeelding.

In de wereld van Holleeder winnen list en bedrog het van be­trouw­baar­heid

In College Tour gaf Holleeder een visitekaartje af over eerlijkheid: "Ik zwijg bij vragen, of ik spreek maar dan is dat de waarheid." Dat bleek achteraf bezijden de waarheid. In zijn ondervraging bij de studenten hield Holleeder vol dat het losgeld uit de Heineken ontvoering was verbrand op een strand.

Tijdens het nu lopende proces is vast komen te staan dat het geld van Van Hout en Holleeder is geïnvesteerd in gokhallen op de Amsterdamse wallen en in prostitutie op de Alkmaarse Achterdam. Ook de zussen Holleeder hebben hun verklaringen bij moeten stellen en moeten erkennen dat ook zij over het losgeld een loopje met de waarheid namen. De zussen logen omdat zij vreesden voor de toorn van Willem en Willem verklaarde niet naar waarheid omdat hij zijn zussen niet in problemen wilde brengen in verband met een onderzoek naar het geld van Cor van Hout.

Verklaringen, verklaringen en nog eens verklaringen. Alle deelnemers aan het proces - rechters, aanklagers en advocaten- zijn het er over eens dat vrijspraak of veroordeling voor de moorden gebaseerd zal zijn op een reconstructie middels getuigenissen. De eerste 19 zittingsdagen van het proces zijn vooral benut om nauwgezet bakken met verklaringen op betrouwbaarheid te toetsen. Een hele klus, want in de wereld van Holleeder, zo leert het proces tot heden, winnen list en bedrog het van betrouwbaarheid.