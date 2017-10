Zes vragen over de Nations League, Oranje's route naar het EK 2020

Wat houdt de Nations League precies in? Lees verder na de advertentie De Uefa heeft, mede om het aantal oefeninterlands terug te dringen, een aparte landencompetitie bedacht waar tenminste nog iets op het spel staat: plaatsing voor het EK 2020. De in totaal 55 Europese landen worden verdeeld over vier verschillende divisies (A, B, C en D), waarbij ook traditioneel zwakkere landen als Andorra en Gibraltar kans maken op deelname aan het Europees kampioenschap.

Wat betekent dit voor Nederland? Nederland heeft zich dankzij de overwinning op Zweden geplaatst voor divisie A. Hierin bevinden zich tevens Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië en IJsland. Deze twaalf landen worden verdeeld over vier poules van drie landen. Zij werken in september, oktober en november 2018 een mini-competitie af. De vier groepswinnaars spelen vervolgens een halve finale en een troostfinale of finale. De winnaar verdient een ticket voor het EK.

Dus de reguliere EK-kwalificatiereeks verdwijnt? Nee, dat niet. De EK-kwalificatie wordt alleen korter. In de nieuwe opzet duurt deze negen maanden. Vanaf maart 2019 wordt in poules van vijf of zes landen gestreden om de bovenste twee plaatsen die recht geven op deelname aan het EK 2020. Echter, slechts twintig landen van 24 EK-deelnemers plaatsen zich via de gebruikelijke kwalificatie. De overige vier landen komen uit de Nations League.

Nederland in divisie A, dat is bij voorbaat kansloos toch? Dat zou je, zeker gezien de huidige staat van ons voetbal, wel zeggen, ja. Toch hoeft het geen nadeel te zijn dat Oranje zich bij de sterkere landen van Europa heeft gevoegd. Stel: Nederland bevindt zich in een poule met Engeland en Polen en eindigt daarin verrassend als tweede. Oranje schuift dan automatisch door als groepswinnaar Engeland/Polen zich via de gebruikelijke kwalificatie weet te plaatsen voor het EK 2020. Mocht Oranje echter derde worden in de poule, dan volgt degradatie naar divisie B met daarin landen als Rusland, Ierland, Slowakije en Zweden. De Uefa verdient niets aan vriend­schap­pe­lij­ke interlands. Daarom is er nu de Nations League

Waarom toch zo'n onoverzichtelijke Nations League? Allereerst heeft het te maken met geld. De Uefa ziet niets terug van de recettes die nationale bonden halen uit de vele vriendschappelijke interlands. Dat moest anders. Daarnaast wil de Uefa kleinere voetballanden een kans geven zich te kwalificeren voor een eindronde. Nu het EK naar 24 deelnemende landen is uitgebreid, lag er een kans om dat te bewerkstelligen. Ook divisie D, met daarin Azerbeidzjan, Georgië, Armenië, Macedonië en Faeröer, zal straks een EK-deelnemer afvaardigen. Sterker: de Uefa stelde dat als eis voor de invoering van de Nations League. Dat er een ietwat onoverzichtelijk plaatsingssysteem voor nodig is, is dan maar zo. Het past in ieder geval in de aanloop naar het EK 2020, dat vanwege het zestigjarig bestaan van het EK in dertien verschillende steden (in dertien verschillende landen) wordt afgewerkt. De Johan Cruijff Arena is een van de stadions waarin gespeeld wordt.