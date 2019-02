Zes jaar cel voor Russische Jehovah's Getuige wegens ‘extremisme’

Een Deense Jehovah’s Getuige is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het organiseren van activiteiten voor een extremistische organisatie. Het vonnis wordt gezien als een van de meest serieuze aantastingen van de vrijheid van religie in Rusland.

Dennis Christensen werd ruim een jaar geleden opgepakt in Orjol, een plaats 300 kilometer ten zuiden van Moskou, waar de Deen op dat moment met andere geloofsgenoten samenkwam. Dat was vlak nadat het Russische Hooggerechtshof de religieuze groepering verbood en als ‘extremistisch’ bestempelde.

Christensen, die al twintig maanden in de cel zit, is de eerste die daadwerkelijk wordt veroordeeld na de uitspraken van het Hof. Het is een zware klap voor de geloofsgemeenschap. Zeker omdat de Russische president Poetin in december nog beloofde de zaak te bestuderen. Hij noemde de aanklacht destijds onzin. Maar de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, kon woensdag niet zeggen of de president zich daadwerkelijk had verdiept in de zaak. Op het vonnis wilde Peskov ook niet reageren.

Gevaarlijke sekte De Jehovah’s Getuigen liggen in Rusland al heel lang onder vuur. Leden van de orthodoxe kerk die onder Poetin erg machtig werden, zeggen dat de Jehovah’s een gevaarlijke buitenlandse sekte vormen die de Russische instituten en traditionele waarden willen uithollen. Momenteel lopen er meer dan honderd aanklachten tegen Jehovah’s Getuigen in Rusland en wachten meer dan twintig van hen de uitspraak van de rechter af in de cel. Poetin beloofde de zaak te bestuderen. Maar deed hij dat wel? De beweging Jehovah’s Getuigen is niet de enige religieuze groepering die scherp in de gaten worden gehouden. Onder het mom van ‘extremisme’ zijn veel mensen die hun religie actief belijden verdacht. Alleen in Russische kerken en moskeeën mag religie tot uiting komen. Iedereen die een eigen bijeenkomst organiseert is in principe al strafbaar. De Russische mensenrechtenadvocaat Tatjana Gloesjkova zei daar vorig jaar in deze krant over: “De extremisme-wetten hebben niet zoveel met terrorisme te maken, het gaat er veel meer om dat je onderdeel uitmaakt van de belangrijkste religieuze groeperingen (moslim, orthodox of boeddhistisch).” De Deense minister van buitenlandse zaken Anders Samuelsen is ‘erg bezorgd’ over de recente uitspraak. Hij riep Moskou op de godsdienstvrijheid te respecteren.

