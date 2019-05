Zes doden bij Israëlische tegenaanval na raketten vanuit Gaza

Sommige projectielen die vanuit Gaza werden afgevuurd kwamen diep in Israël neer. Volgens de politie raakten in Israël vier mensen gewond, van wie een ernstig. Onder de gewonden was ook een 80-jarige vrouw.

Op de Gazastrook kwamen door de Israëlische luchtaanvallen zes Palestijnen om het leven, onder wie een lid van een kleine gewapende pro-Hamas-groep, een meisje van 14 maanden en haar 37-jarige moeder. Ook vielen er zeker veertig gewonden, aldus de Palestijnse autoriteiten. Volgens Jeruzalem zijn de lanceerplekken vanwaar de raketten waren afgeschoten, onder vuur genomen door gevechtsvliegtuigen. Tanks aan de grens hebben stellingen van Hamas beschoten.

De Europese Unie heeft een oproep gedaan te stoppen met het afvuren van raketten vanuit de Gazastrook en steunt pogingen van de Verenigde Naties en Egypte om de gemoederen tot bedaren te brengen.

De Turkse regering reageerde woedend op de Israëlische luchtaanvallen en noemt die ‘disproportionele acties’. Volgens de Turken werd bij de aanvallen ook een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd. Minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu spreekt van ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Het land roept de internationale gemeenschap op om te zorgen dat de spanningen in de afnemen.

Vrijdag werden al twee radicale Palestijnen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Dat was een vergeldingsactie voor Palestijns geweervuur aan de grens waardoor twee Israëlische militairen gewond waren geraakt. Twee andere Palestijnen vonden de dood tijdens protesten bij het hek aan de grens tussen Gaza en Israël.