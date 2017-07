Zelfstandigen krijgen alsnog een bevallingsuitkering na jarenlange juridische strijd

Dit betekent dat alle zelfstandige vrouwen die in deze periode een kind hebben gekregen - dat zijn er zo’n 17 duizend - alsnog een uitkering kunnen aanvragen bij de UWV. De Centrale Raad van Beroep deed vandaag een tussenuitspraak en geeft de UWV 16 weken de tijd om de uitspraak uit te voeren. Gebeurt dit niet dan buigt de Raad zich opnieuw over de zaak.

De uitspraak van vandaag gaat over drie vrouwelijke zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen. Zij kregen geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering omdat Nederland tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling daarvoor kende.

Dat de Nederlandse wet zo'n regeling niet kende, is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. Uitkeringsinstantie UWV heeft daarmee vrouwelijke zelfstandigen ten onrechte een zwangerschaps- en bevallingsuitkering geweigerd, aldus de Raad. “Zij hebben op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.”

Verzet

Het tijdelijk afschaffen van de regeling zorgde in 2004 voor veel verzet. Al in 2005 besloot vakbond FNV en de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann via een juridische procedure de afschaffing ongedaan te maken. Later sloot ook de Vereniging voor Vrouw en Recht zich hierbij aan.

De zaak heeft zich jarenlang voortgesleept en kwam in eerste instantie tot de Hoge Raad, die in 2011 oordeelde dat de Staat niet verplicht is een voorziening te treffen voor het verlies van inkomsten bij zwangere zzp’ers.

Het VN-comité CEDAW, dat toeziet op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag, gaf ze in 2014 wel gelijk. Nadat het UWV opnieuw de aanvraag voor een uitkering afwees, werd de zaak via een bestuursrechter en uiteindelijk de Centrale Raad, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, uitgevochten.

De Raad laat het nu aan het UWV over om een regeling te treffen voor de vrouwen. De uitkeringsinstantie hoeft zich niet per se te houden aan de wetgeving van voor 1 augustus 2004 of na 4 juni 2008, zo lang er maar recht wordt gedaan aan het VN-Vrouwenverdrag, aldus de Raad.

Vakbond FNV Zelfstandigen sprak vandaag in een reactie over “gerechtigheid voor de zwangere zelfstandige”.