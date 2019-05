Zelfs The New York Times is vol lof over Ajax ‘dat de hearts and minds van de wereld verovert’

The Independent vergelijkt het spel van Ajax zelfs met het totaalvoetbal van het Nederlands elftal in de jaren zeventig. “In de eerste helft nam Ajax de controle over de bal en liet Tottenham die nauwelijks nog aanraken”, schrijft de krant. “Het was modern voetbal, trouw aan de oude waarden van Johan Cruijff: gedurfd spelen en de wedstrijd domineren. Ongeacht de tegenstander. Ongeacht de locatie. Ongeacht het podium.”

The Guardian ziet eveneens parallellen met het Nederlandse totaalvoetbal. “Welke andere conclusie kan worden getrokken na die periode van dertig minuten in de eerste helft, waarin Ajax vastberaden leek om de wereld eraan te herinneren het patent op totaalvoetbal te bezitten?” schrijft de krant. The Guardian rept over een vibrant (‘opwindend’) Ajax. De Ligt en Van de Beek verdienen volgens de krant beiden een negen.

En als zelfs The New York Times een stuk over ‘onze mannen’ schrijft, dan weet je het wel. Een grote lofzang rolde uit de pen van Rory Smith. “ De Ligt is the captain, and leader, of this Ajax team; Hakim Ziyech is its imagination. De Jong is its brain. ”

Bloedneus

De Britse boulevardpers weet wel raad met de overwinning van Ajax in Londen. “Bloody nose for Spurs”, kopt de Daily Express met daarbij een foto van Jan Vertonghen, die het veld in de eerste helft moest verlaten met een bloedneus. “Spurs beaten by Dutch of class”, noteert The Sun. Oftewel: de Spurs zijn verslagen door Nederlanders met klasse. The Telegraph is vol lof over de negentienjarige aanvoerder Matthijs de Ligt: “Hij is de Ajax-jongen met de borstkas van een uitsmijter, de vierkante kaak van een politieman en de moed van een soldaat.”

Ook de pers in andere landen roemt het optreden van Ajax. De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport kopt op de voorpagina: “Weer Ajax! De finale is alvast geboekt”. Binnenin gaat de roze sportkrant dieper in op Ajax, dat voor het eerst sinds 1996 (toen tegen Juventus) de Champions League-finale kan halen.

“Ajax voetbalt niet alleen als in een droom, het past zich ook aan aan de realiteit”, meent La Gazzetta. “Laten we de spelers ook geen jongens meer noemen, die geweldige mannen van Ten Hag. Ze zijn nog maar één stap verwijderd van de finale. En dat na een wedstrijd waarin ze niet alleen het fantastische voetbal hebben laten zien zoals tegen Real Madrid en Juventus, maar ook, toen de Spurs de druk verhoogden, konden lijden en verdedigen. Onder leiding van de uitzonderlijke De Ligt.”