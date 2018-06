Iets schrijven doe je, iets lezen doe je, zelfs slapen doe je, hoewel je daarbij weinig uitvoert. Het kan nog sterker, want ook onweren en regenen doet het regelmatig, dus zelfs die onpersoonlijke werkwoorden betekenen in de verte nog 'doen.'

De be­te­ke­nis­schaal van 'doen' loopt van doelbewust uitvoeren tot alleen maar de oorzaak van iets zijn

Meestal is het onderwerp van zo'n werkwoord dan ook een 'doener.' Maar daar zijn wel verschillende gradaties in. Het ene uiterste op de schaal is het bewuste, en met voorbedachten rade uitvoeren van een handeling. In 'ik schrijf een tekst' voer ik bij volle verstand een actie uit die ook nog eens een duidelijk resultaat heeft.

Bij 'ik lees een tekst' doe ik ook wel iets, maar je zou kunnen zeggen dat ik het lezen een beetje onderga. Lezen is niet alleen doen, maar ook een soort ervaring.