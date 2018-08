Zelfs publicatie in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften is geen garantie dat het onderzoek klopt

De sociale wetenschappen scharen zich hiermee in de replicatiecrisis die de wetenschap al enige jaren bezighoudt. Die begon in 2015, toen een grootse herhaling op touw werd gezet van zo'n honderd psychologische studies. Bijna tweederde daarvan bleek bij herhaling niet de gerapporteerde resultaten op te leveren. Een jaar later werd een herhaling uitgevoerd van achttien experimenten in de economie. Daarvan bleek 40 procent niet de oorspronkelijke resultaten op te leveren.

En nu dus de sociale wetenschappen: van 21 studies die zijn herhaald blijken acht niet te kloppen, meldt een consortium van onderzoekers vandaag in vakblad Nature Human Behaviour. De score is vergelijkbaar met die van de economen, en wat beter dan in de psychologie.

Water kookt vandaag bij 100 graden, net als gisteren, maar dergelijke zekerheden hebben de sociale wetenschappen nauwelijks

De 21 onderzochte studies zijn experimenten in de sociale wetenschappen, waarin bijvoorbeeld werd gekeken naar het leengedrag van mensen of hun gebruik van internet voor het beantwoorden van moeilijke vragen. In acht van de 21 studies kon het oorspronkelijke effect niet worden herhaald. En in de dertien studies die deze test wel doorstonden, was het effect vaak kleiner dan oorspronkelijk gerapporteerd.

Wind van voren Dat betekent niet dat er op grote schaal wordt gefraudeerd. Experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen is moeilijk, en een goede herhaling van eerder onderzoek is nog moeilijker, zeker als het oorspronkelijke onderzoek jaren voordien is uitgevoerd. Water kookt vandaag bij 100 graden, net als gisteren, maar dergelijke zekerheden hebben de sociale wetenschappen nauwelijks. De onderzoekers die de herhaling van deze 21 studies hebben uitgevoerd, kregen van sommige van de oorspronkelijke auteurs dan ook de wind van voren. Maar ze zijn niet over een nacht ijs gegaan; ze hebben de opzet van hun herhaling eerst voorgelegd aan de oorspronkelijke onderzoekers. Kritiek kwam er vooral van wetenschappers die toen niet de gelegenheid hebben genomen om vooraf commentaar te leveren. Daartegenover stonden wetenschappers die hun onderzoek in herhaling zagen sneuvelen, en waardering hadden voor dat werk. In één geval leidde dat ertoe dat de oorspronkelijke onderzoekers zelf ook nog eens hun werk overdeden. Zij moesten toegeven dat inderdaad niet alle resultaten reproduceerbaar waren. Jammer. Maar, schrijven ze, het is voor de sociale wetenschappen cruciaal te weten welke bevindingen houtsnijden en welke niet. Het goede nieuws uit deze herhalingsstudie is dat sociaal wetenschappers dat wel aanvoelen. De onderzoekers herhaalden niet alleen eerder onderzoek, maar vroegen ook de 'peers', de deskundigen die artikelen beoordelen voor bladen als Nature en Science, welke studies volgens hen overeind zouden blijven en welke niet. De voorspelling van die deskundigen bleek aardig overeen te komen met het experimentele resultaat. De intuïtie is er dus. Nu zouden de wetenschappers heel graag objectieve, meetbare criteria vinden die voorspellen of een onderzoek bij herhaling stand zal houden of niet.

