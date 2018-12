Zelfs na de dood van een 13-jarige willen thaiboksers geen hoofdbescherming

Bij de Rachanon Gym in Bangkok klinkt het geluid van felle schoppen en harde stoten. Witsarut Chindamart haalt op aandringen van zijn trainer nog maar eens uit met een felle trap tegen een bokszak. Hij is 15 jaar oud en droomt ervan om als professioneel bokser in de grootste stadions van Thailand te staan.

“Ik heb al bijna zeventig wedstrijden gevochten. Zeker veertig daarvan heb ik gewonnen”, zegt hij met een trotse glimlach.

Witsarut is één van de duizenden jonge Muay thaiboksers in Thailand. Net als zijn minderjarige concurrenten staat hij steevast zonder hoofdbescherming in de ring, precies zoals tienduizenden andere Thai dat in de afgelopen decennia ook hebben gedaan. Maar Thailand werd ­onlangs opgeschrikt door de dood van de 13-jarige Anucha Thasako. Hij kreeg tijdens een officieel gevecht zo’n harde klap van zijn 14-jarige ­tegenstander, dat hij overleed.

Arme gezinnen

Bij de Rachanon Gym trainen verschillende jongens die maar net ­ouder zijn dan Anucha. Ze oefenen met bokszakken, draven rondjes door de buurt en gaan elkaar te lijf in intense trainingspartijen. Witsarut is met zijn rode korte broek en zijn blauwe handschoenen één van hen. “Ik begon toen ik een jaar of 8 was”, vertelt hij. “Vooral mijn vader is gek op Muay Thai. Hij heeft me aangespoord naar een boksschool in Bangkok te gaan. Nu train ik vier tot vijf uur per dag.”

In Thailand, waar Muay Thai als traditie wordt gezien en ongekend ­populair is, vechten jonge boksers geregeld wedstrijden. Soms zijn ze 12 of 13 jaar oud, soms 8 of 9. Veel van hen komen uit arme gezinnen en verdienen zo geld voor hun op het platteland levende families. Zo krijgt Witsarut 3.000 tot 4.000 Thaise baht (80 tot 108 Euro) per partij. Anucha stond naar verluidt al op 8-jarige leeftijd in de ring en vocht 170 wedstrijden.

Trainer Suwit Khamnoo heeft er geen goed woord voor over. Als ex-bokser helpt hij jonge Thai met het opbouwen van een professionele bokscarrière. “Die overleden jongen deed zoveel wedstrijden dat hij niet genoeg tijd had om bij te komen”, vertelt Suwit. “Een jongen van zijn leeftijd moet na een wedstrijd zeker twintig dagen aan de kant staan voor hij genoeg kracht heeft om opnieuw te vechten.”