Zelfs Froome moet even pas op de plaats maken

Aan de doorgaans groteske woordkeuze van een deel van de Spaanse pers was gisteren voor een keer niets af te dingen in de Vuelta. De slotklim Puerto de los Machucos - de Helling van Doornen - heette een rampas inhumanas te zijn, wat zoveel betekent als 'onmenselijke hellingen'. Je kunt je geiten over dit bewuste weggetje sturen, of zoals gisteren tijdens de zeventiende etappe, een kudde wielrenners. In beide gevallen heeft het weinig humaans.

Los Machucos is dé ontdekking van deze editie, waar de Vuelta-directie stiekem erg trots op is. Niet omdat de cijfers het een gewone slotklim laten lijken: slechts 7,3 kilometer lang à 8,7 procent gemiddeld. Nee, het venijn schuilt 'm juist in die gemiddelden. De 'inhumane hellingen', drie in totaal, lopen op van 17,5, naar 25 en tenslotte 26 procent. Dat is zoiets als een tiental keer de stoep van zeg de Lekdijk bij Culemborg opfietsen.

Wilco Kelderman ging het onding te lijf met een aangepast, licht verzet. Geen regulier voorblad van 39 (het kleinste van de twee) maar daarvoor in de plaats een 34. En achter een 32, waar coureurs normaliter een 21 als grootste tandwiel steken, zoals het in jargon heet. Nog geen twintig jaar geleden zou Kelderman waarschijnlijk voor watje zijn versleten door zijn collega's, tegenwoordig is een bijster lichte kadans in de bergen een algemeen geaccepteerde modus operandi voor klassementsrenners.

Of Keldermans mechanische ingreep hielp, was maar de vraag

Of het hielp, Keldermans mechanische ingreep, was maar de vraag. De kopman van Sunweb verspeelde tijd op zijn directe concurrenten in het klassement, Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin, maar liep wel in op de koploper Chris Froome.

De vijftien seconden die de 26-jarige Nederlander op Los Machucos prijsgaf op respectievelijk de nummer twee en vier kunnen in het afsluitende stadium van de Ronde van Spanje een dure stunt blijken. Zeker de Rus Zakarin toonde gisteren aan de bergen, en er komen nog wat van dergelijke ritten aan deze dagen, beter te verhapstukken dan Kelderman.

De jonge Barnevelder tilde niet al te zwaar aan de rituitslag. "Ik heb vandaag echt alles gegeven. Deze loodzware slotklim lag me gewoon niet. Maar ik voel mij nog steeds sterk."

Dit was zo'n typische aankomst bergop in Spanje. Niemand houdt hier echt van Chris Froome

Wie het ook zwaar had op de brute col aan de noordkust van Spanje was verrassend genoeg Froome. De Engelsman was tot dusver in de Vuelta het toonbeeld van onverzettelijkheid. Ruim twee weken lang pareerde hij iedere aanval met zichtbaar speels genoegen. Geen berg ging hem te hoog of te steil.

De rampas inhumanas echter braken zijn weerstand. Hij zag er tegenop, liet Froome zich vooraf ontvallen. De 32-jarige Engelsman werd in die zin niet verrast door de slotklim, wel door de uitslag. Hij kwam als veertiende boven, bijna twee minuten achter de Oostenrijkse ritwinnaar Stefan Denifl.

Froome deed zijn verlies schouderophalend af. "Dit was zo'n typische aankomst bergop in Spanje. Niemand houdt hier echt van. Het is daarnaast nooit leuk om tijd te verspelen. Ik voel me nog steeds prima in orde. En er zijn nog drie racedagen. Ik houd vertrouwen in een goede afloop."

Froome's zwakke optreden op Los Machucos zal zeker Nibali niet zijn ontgaan. De nummer twee, op iets meer dan een minuut van de Brit, ruikt ongetwijfeld diens bloed met nog drie bergritten in het verschiet. Zaterdag op de gevreesde Angliru - het Monster van Asturië, aldus de Spaanse media - is een minuut sneller weggepoetst dan een vlek op Froome's rode leiderstrui.

