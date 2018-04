Zelfs de Franse premier bemoeit zich nu met Air France

De geschiedenis blijft zichzelf maar herhalen bij Air France. Net als in 2014 brengen stakingen de luchtvaartmaatschappij in grote problemen. Sinds februari legde een deel van het personeel al elf keer het werk neer, met geschrapte vluchten en vertragingen tot gevolg. Tot dusver kostten de werkonderbrekingen het luchtvaartbedrijf al 300 miljoen euro. In 2014 kostte een langdurige pilotenstaking 425 miljoen euro.

Het conflict tussen vakbonden en directie is zo hoog opgelopen dat zelfs de Franse premier Edouard Philippe zich geroepen voelde zich ermee te bemoeien. Vandaag stak hij Jean-Marc Janaillac, topman van moederbedrijf Air France-KLM een hart onder de riem in een interview met radiostation Europe 1. Volgens Philippe gaat het bedrijf een turbulente periode tegemoet als Janaillac zou vertrekken.

Loonsverhoging

Dat vertrek is een reële mogelijkheid nu het personeel kan stemmen over het laatste loonbod van de directie. In een ultieme poging om de zaak vlot te trekken, heeft Janaillac zijn toekomst bij Air France-KLM verbonden aan de uitkomst van deze raadpleging, die vandaag werd geopend en wordt gesloten op 4 mei. Philippe noemde deze stap ‘moedig’, maar denkt dat het onder de huidige omstandigheden niet goed zou zijn als het luchtvaartconcern de topman verliest.

Vakbonden eisen een hogere loonsverhoging dan de directie van de luchtvaartmaatschappij wil geven. Na maanden soebatten zijn de partijen er nog steeds niet in geslaagd om tot een compromis te komen. Het laatste bod van Air France is een stijging van 7 procent over vier jaar. De bonden hebben dit bod al naast zich neergelegd. Zij eisen nog dit jaar een verhoging van 5,1 procent, omdat zij vinden dat werknemers meer moeten profiteren van het verbeterde resultaat van de luchtvaartmaatschappij.

Maar volgens Air France zou een grotere salarisverhoging verdere groei en investeringen in nieuwe vliegtuigen in gevaar kunnen brengen. Air France liet vorig jaar weliswaar betere resultaten zien dankzij het positieve economische klimaat, maar doet het nog altijd slechter dan concurrenten als Lufthansa en International Airlines Group. Bovendien is de verhouding met zusterbedrijf KLM bijzonder scheef als het gaat om de bijdrage aan de winst van het Frans-Nederlandse moederbedrijf.

Ondertussen maakt ook KLM-topman Pieter Elbers zich zorgen. Volgens hem zijn de gevolgen van de stakingen ‘desastreus’ voor de klantwaardering, de financiën en de reputatie van Air France-KLM. Hij hoopt dat er snel een einde komt aan het conflict. Vooralsnog lijkt zijn hoop vergeefs, want drie Franse pilotenvakbonden hebben inmiddels al weer vier nieuwe stakingen aangekondigd.