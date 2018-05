Zelfs de evolutie wist ongewenst draagmoederschap niet uit te bannen

Broedparasitisme is een bekend verschijnsel bij vogels en insecten, maar elders in het dierenrijk zeldzaam. De koekoeksmeerval is, voor zover bekend, de enige gewervelde broedparasiet buiten de vogels. De vis, een dikke tien centimeter lang, leeft in het Tanganyikameer in Centraal-Afrika, en maakt daar dankbaar gebruik van de draagmoederdiensten van Simochromis diagramma. Die behoort tot de cichliden, een grote familie die niet alleen comsumptievis heeft voortgebracht maar ook talloze siervissen.

Lees verder na de advertentie

Deze cichlide, een kleine twintig centimeter groot, behoort tot de muilbroeders; het vrouwtje broedt de eitjes uit in haar mondholte. Daar gaat nog een heel ritueel aan vooraf, want ze moet eerst een geschikte zandbodem vinden waar ze haar eitjes kan leggen, die dan door een mannetje worden bevrucht, waarna zij ze weer in de mondholte neemt, tot de nakomelingen uit de eitjes zijn gekomen en uitzwemmen.

Wrede relatie Van dat ene onbewaakte ogenblik tussen bevruchte eicellen op de bodem en de geborgenheid van de moedermuil, maakt de koekoeksmeerval gebruik om daar haar eitjes bij te leggen. Die gaan mee in de mondholte van de cichlide en worden daar eveneens uitgebroed. En de jonge meervallen die daar uit komen, voeden zich met eitjes of desnoods wat jong grut van de cichlide. Die is dus niet alleen draagmoeder, maar moet ook toezien hoe haar eigen nakomelingen tot voedsel dienen van de indringers. Met geluk blijven er een paar eigen jongen over die het tot volwassen vis brengen. (Tekst gaat verder onder kaart) Vraag is hoe deze wrede relatie tussen broedparasiet en draagmoeder zich heeft kunnen ontwikkelen. Broedparasitisme is een van de grote raadsels in de biologie. En het fenomeen is bij deze kweekbare vissen veel beter te bestuderen dan bij vogels zoals de koekoek. Dat heeft een ploeg Europese onderzoekers onder Tsjechische leiding gedaan. Zij doen vandaag in vakblad Science Advances verslag van experimenten waarin ze het gedrag vergeleken van cichliden die al een hele evolutionaire geschiedenis met de koekoeksmeerval achter de rug hebben en cichliden die nog nooit een koekoeksmeerval hebben gezien.