Zelfs de economische motor van Frankrijk draait weer

Bedrijven in de negentien landen van de eurozone hebben het afgelopen kwartaal uitstekende zaken gedaan. De index die de activiteiten van inkoopmanagers in de gaten houdt, komt uit op de beste score in zes jaar. De kwartaalcijfers mogen mooi zijn, de groei loopt deze maand wel iets terug. De index van onderzoeksbureau Markit over juni staat op 55,7 punten, in mei was dat 56,8.

De Franse motor liet jarenlang alleen een zorgelijk gepruttel horen

De daling is zeker geen reden voor pessimisme. De cijfers voor juni zijn nog altijd hoog, zegt Chris Williamson van Markit. Elke score boven de 50 wijst op groei. De bedrijvige inkoopmanagers zorgen in de eurozone voor meer werk. "De groei van werkgelegenheid blijft op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar nu bedrijven hun capaciteit uitbreiden om aan de vraag te voldoen", zegt Williamson. Vooral in de fabrieken is dankzij de sterke export veel werk.

Dat is het geval in de gehele eurozone. Zelfs in Frankrijk. Markit publiceerde alvast de cijfers voor de Franse en Duitse economie, de twee motoren in de eurozone. De Franse motor liet jarenlang alleen een zorgelijk gepruttel horen. Maar zij komen op stoom, vooral in de industrie, waar de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar niet zo snel steeg als nu, schrijft Markit. De Franse president Emmanuel Marcon zal met genoegen toekijken. Terugdringen van de werkloosheid is een van zijn speerpunten, al is het nog te vroeg om te spreken van een Macron-effect.

Er kwam meer goed nieuws uit Frankrijk. Aanvankelijk dacht het Franse bureau voor de statistiek dat de economie in het eerste kwartaal met 0,3 procent was gegroeid. Dat blijkt 0,5 procent te zijn. Vergeleken met vorig jaar is de Franse economie 1,1 procent groter. De verwachting is dat de groei in de rest van het jaar versnelt.

Geen enkele reden tot klagen Toch blijft het humeur van de Franse consument achter bij de optimistisch stemmende cijfers. Winkels verkopen niet meer spullen dan in het vorige kwartaal. De groei komt helemaal voor rekening van bedrijven die meer investeren dan vorig jaar. Daar zijn analisten allang blij mee. Zij vinden dat de groei in Frankrijk te vaak van de staat komt. In Duitsland blijft de stemming zoals hij was: prima. De groei zwakt weliswaar iets af, maar met een indexscore van 56,1 is er geen enkele reden tot klagen. Het is vooral de Duitse industrie die uitstekend draait. De dienstensector, waartoe onder meer de handel, horeca en financiële sector behoren, steekt daar wat bleekjes bij af, al is er ook in deze sector nog altijd groei.

