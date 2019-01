Zelfs de beste werkgever moet personeel niet te veel in de watten leggen

Dat is het resultaat van een jaarlijks onderzoek onder bijna 450.000 medewerkers, opgezet door onderzoeksbureau Effectory en vacatureplatform Intermediair.

“Ieder bedrijf met meer dan 100 medewerkers kon aan het onderzoek meedoen”, zegt Suzanne Mancini van Effectory. “Medewerkers kregen vragen over bijvoorbeeld het contact met hun leidinggevenden, de mate waarin ze werden uitgedaagd en hun beloning voorgelegd. Uit al die antwoorden rolt vervolgens een winnaar per categorie.”

Volgens de organisatie blinken de winnaars op diverse gebieden uit. Zo piekt de non-profit sector op ‘verloopbestendigheid’ - medewerkers willen hier graag blijven werken, gaven ze in het onderzoek aan. De zorgsector blinkt juist weer uit in bevlogenheid, deze medewerkers doen hun werk met passie, aldus Effectory. ‘Over het algemeen nemen de Beste Werkgevers in alle branches de mening van hun mensen serieus, vragen zij naar hun ideeën en gebruiken die om hun organisatie continu te verbeteren. Hier is het volgens de ervaringsdeskundigen prettig werken’, aldus het onderzoeksbureau, dat jaarlijks voor ruim duizend organisaties werkt in 70 landen. Het onderzoek naar wat de beste werkgever van Nederland is, werd 15 jaar geleden voor het eerst gedaan. “Omdat wij willen bijdragen aan goed werknemerschap en goed werkgeverschap”, aldus Mancini.

De winnaars die het ‘Beste Werkgevers Keurmerk 2018-2019' een jaar lang mogen voeren, komen uit verschillende branches met en zonder winstoogmerk, van de gezondheidszorg tot de detailhandel. Wie bij de overheid werkt, zit bijvoorbeeld, naast het Ministerie van Buitenlandse Zaken, goed bij de gemeente Rhenen en bij Naktuinbouw, een overheidsinstantie die de kwaliteit bewaakt in de tuinbouw. In de detailhandel kwam schoenenketen Van Haren als beste werkgever uit de bus. Andere bedrijven waar het volgens de respondenten fijn werken is: woningcorporatie Domijn in Enschede, Hotel Okura en de financiële dienstverlener Robeco.

Spanningsvelden

Maar wat is goed werkgeverschap? Dat is niet zo een-twee-drie te definiëren, weet Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing & retailing aan de Nyenrode Business Universiteit. “Het is een balanceeract. Je hebt een aantal spanningsvelden. Er moet omzet gedraaid worden en winst worden gemaakt. Daar zijn tevreden klanten voor nodig. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je tevreden personeel hebben.”

Maar, zegt Koelemeijer, die tevredenheid moet ook weer niet doorslaan in een al te grote mate van gelukzaligheid: “Stel dat je ze enorm in de watten legt en medewerkers het te makkelijk hebben, dan komt de productiviteit weer onder druk te staan. Aan de andere kant: Je moet medewerkers niet over de kop jagen.”

Daar komt volgens Koelemeijer nog bij dat de ene werknemer de andere niet is. Waar de ene werknemer wellicht geneigd is de kantjes er vanaf te lopen, daar is de ander niet achter zijn of haar bureau weg te slaan. “Iedereen is verschillend, daarom is het bindende element de bedrijfscultuur. Daarmee kun je je als werkgever profileren, door bijvoorbeeld heel duidelijk aan te geven dat je pesten niet tolereert op kantoor. En hoe spreek je elkaar aan? Bel je elkaar in het weekend? Geef je je mensen genoeg autonomie? Goed werkgeverschap werkt niet als je dit niet doet. Je kunt geen bedrijf succesvol maken zonder tevreden mensen.”

Op 7 maart maakt de organisatie bekend wie de beste werkgever van heel Nederland is.