Zelfmoord bij Joegoslaviëtribunaal was 'nauwelijks te voorkomen'

Praljak overleed nadat hij kaliumcyanide had ingenomen. Dat gebeurde nadat hij eind november in hoger beroep weer schuldig was bevonden aan oorlogsmisdrijven. Volgens Jallow is nog onduidelijk hoe de Kroat het gif bemachtigde. "Het lopende strafrechtelijk onderzoek van de Nederlandse autoriteiten kan daar mogelijk licht op werpen."

De rechter wees erop dat er geen inlichtingen waren binnengekomen die erop wezen dat de oud-militair het gif in bezit had. Als het tribunaal wel had beschikt over dergelijke informatie, hadden aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Maar ook dan was de kaliumcyanide mogelijk niet ontdekt, concludeerde de jurist.