Zelfgemaakte vissticks met Old Bay-seasoning

Het was inderdaad een traktatie: ze had ze zelf uit een stuk verse kabeljauw gesneden en toen gepaneerd met een mengsel waarin zogeheten Old Bay-seasoning een grote rol speelde. Ook die seasoning (kruidenmengsel) had ze zelf gemaakt. Ze had het recept compleet met dipsaus van internet geplukt, maar serveerde er, omdat ze de vissticks zelf al rijk genoeg van smaak vond, een eenvoudige, lekkere (maar wél óók zelfgemaakte) mayonaise bij.

Lees verder na de advertentie

Meng, als u geen kant-en-klaar mengsel wilt of kunt kopen, voor de Old Bay-seasoning alle ingrediënten en doe ze in een hermetisch afsluitbaar potje. Ook hier geldt de regel die voor alle gemalen specerijenmengsels opgaat: bewaar het niet te lang.

Doe voor de vissticks de eieren, de maïzena en het grof gemalen maïsmeel in drie afzonderlijke kommen. Meng de Old Bay-seasoning door de maïzena.

Dep de repen vis droog en wrijf ze in met een beetje zout en zwarte peper. Haal de stukken vis door de gekruide maïzena (schud het overtollige eraf), dan door de geklutste eieren (laat ze uitdruipen), dan door het grove maïsmeel. Druk dat wat aan, Schud ook nu het overtollige af. Werk in porties. Leg de vissticks op een bord.

Frituur ze in twee porties in olie van 180 °C in 4-5 minuten goudbruin en gaar. (Keer ze halverwege om.) Laat ze uitlekken op keukenpapier en bestrooi ze eventueel met nog wat zout.

U kunt bij de vissticks een dipsaus geven van 1,25 dl dikke Griekse of Turkse yoghurt, 4 eetlepels mayonaise, 2 eetlepels grove mosterd, 1 theelepel honing, ¼ theelepel gemalen koriander en 6 eetlepels citroensap.

Ingrediënten voor de vissticks 500 g stevige witte vis (bijv. kabeljauw) in 16 even grote 'vingers' gesneden 2 geklutste eieren 4 eetlepels maïzena 200 g grof gemalen maïsmeel 1 eetlepel + 2 theelepels Old Bay-seasoning zeezout ¼ theelepel zwarte peper uit de molen druivenpitolie of andere neutraal smakende olie

Ingrediënten voor Old Bay-seasoning 2 eetlepels gemalen laurier 2 eetlepels selderijzout 1 eetlepel mosterdpoeder 2 theelepels zwarte peper uit de molen 2 theelepels gemberpoeder 2 theelepel gerookt paprikapoeder 1 theelepel witte peper 1 theelepel nootmuskaat, geraspt 1 theelepel gemalen kruidnagel 1 theelepel gemalen piment ½ theelepel fijngestampte, gedroogde rode chilipepervlokken ½ theelepel gemalen foelie ½ theelepel gemalen kardemom ¼ theelepel kaneel

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.