Zelfgemaakte kokosmakronen (dubbel glutenvrij!)

Die anti-glutenmanie, luidkeels gepropageerd door allerhande zelfbenoemde gezondheidsgoeroes, wordt zo langzamerhand vermoeiend. Nee, je wordt niet slap, futloos, moe, lusteloos, dik of kaal van gluten en nee, glutenvrij gebak is niet per definitie gezonder. Echt niet.

Glutenintolerantie is natuurlijk een heel ander verhaal, dan word je letterlijk doodziek van een biskwietje, maar dan hebben we het over hooguit 0,5 tot 1 procent van de bevolking. Zelfs de Nederlandse Coeliakie Vereniging raadt af om zomaar over te stappen op glutenvrij eten omdat je daar ernstige tekorten mee kunt oplopen. Wat niet wegneemt dat producenten en winkels graag inspringen op de hype. Nieuw! Nieuw! Glutenvrije cupcakes, pasta, pannekoeken, pils, haverdrank en zelfs water.

Maar neem nou de kokosmakroon, sinds jaar en dag hét glutenvrije koekje bij uitstek. Grappig genoeg is de nieuwe kokosmakronenmix van Koopmans juist weer niet glutenvrij, want in de mix zit om onduidelijke redenen tarwezetmeel. Marketingmisser? Even later liep ik op het station van Utrecht langs een kokosmakronenwinkel waar ze behalve ‘cocos balls’ (dat klinkt internationaler?) ook emmertjes verkopen met ‘coconut pastry’, om zelf thuis te bakken. Maar kokos, suiker en eiwit door elkaar mengen, dat kan iedereen natuurlijk ook gewoon zelf, daar heb je geen pakje of emmertje voor nodig.

Probeer vooral zelf welke u de lekkerste vindt. Avontuur uit eigen oven!

Om de magie van het zelf bakken te demonstreren heb ik vandaag twee receptvarianten. Want is het niet wonderbaarlijk dat je met maar drie ingrediënten zulk totaal verschillend bakeffect kunt scoren? De eerste versie is met opgeklopt eiwit, dat levert mooi luchtige, koekjesachtige meringues op: een soort armeluis-macarons. Maar als u de ingrediënten alleen even door elkaar roert en dan verwarmt, krijgt u fraaie goudbruine bonkjes, krokant van buiten, smeuïg van binnen. Probeer vooral zelf welke u de lekkerste vindt. Avontuur uit eigen oven!

Zelf maken? Voor ca. 12-18 kleintjes: 100 g gedroogde kokosrasp

80 g suiker

2 grote eiwitten Oven voorverwarmen: 170 °C. Bedek een bakplaat met bakpapier.

Versie 1 (ca. 18 stuks): Klop met een mixer de eiwitten stijf in een brandschone kom en voeg op het laatst de suiker toe. Spatel (niet mix) de kokosrasp erdoor. Verdeel met een kleine ijsbolletjestang (of 2 dessertlepels) in bergjes van ca. 3 cm over de bakplaat. Versie 2 (ca. 12 stuks): Roer de kokosrasp, suiker en eiwitten in een flinke steelpan door elkaar. Laat op rustig vuur al roerend 2 minuten warm worden zodat de suiker smelt. Niet te lang, het mag niet droog worden of aanbakken, het moet een kleverig geheel blijven. Nog beter: doe het au bain-marie, in een kom boven op een pan met een laagje kokend water. Verdeel met een kleine ijsbolletjestang (of 2 dessertlepels) in bergjes van ca. 3 cm over de bakplaat. Inderdaad, je hebt minder beslag dan bij versie 1 en het ziet er ook heel anders uit. Bakken (allebei): Bak in de oven in ca. 15 minuten gaar en lichtbeige (versie 1) of goudbruin (versie 2).

Uit een pakje Koopmans mix voor: Kokosmakronen Suiker, 45% kokosrasp, tarwezetmeel, verdikkingsmiddel (E 466), aroma. Zelf toevoegen: 2 eiwitten