Zelfbenoemde ‘coaches’ actief op zoek naar seks op pro-anorexia-sites

Dit blijkt uit een onderzoek van onder meer het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel waar de NOS inzage in heeft gehad.

Op dergelijke 'pro-ana-sites' zijn tips te vinden om te vermageren. De onderzoekers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en Proud2Bme plaatsten op openbare fora twee nepprofielen van meisjes met anorexia die hulp zochten bij afvallen.

In korte tijd kregen ze 45 reacties van zelfbenoemde 'coaches', van wie ruim de helft direct en vrij dwingend vroeg om foto's in ondergoed of naakt. Een aantal bood hulp in ruil voor seks. In één geval werd het 'lokmeisje' toegevoegd aan een groep waarin mannen kinderporno delen. Dat is gemeld bij justitie.

De onderzoekers zijn dusdanig geschrokken van de manier waarop deze mannen kwetsbare, jonge meisjes ronselen dat ze vast met de eerste conclusies naar buiten zijn gekomen. Met de bevindingen willen de onderzoekers meisjes, ouders en opsporingsdiensten waarschuwen.

