Zeldzame diplodocus komt naar Boxtel

De diplodocus is een dinosaurus zoals je er een zou tekenen: een dik lijf, vier poten, lange staart en nek. "Zo'n twintig meter lang", zegt Fraaije. "Een van de grotere." Weet u nog, Dino van de Flintstones? De grote lobbes met de drie haren op zijn hoofd? Ook een diplodocus, zegt Fraaije.

"Dinosaurussen leefden veel langer op deze aarde dan de mens zal doen, denk ik" René Fraaije van het Oertijdmuseum

De diplodocus die nu naar Boxtel verhuist, is in 1993 opgegraven in de Verenigde Staten en lag in de kelder van een Zwitsers museum. "Ze hadden een diplodocus dubbel", vertelt Fraaije. "Ik heb een heel groot netwerk - dat krijg je, als je geen subsidie krijgt - en die directeur wilde wat centjes en nou, zodoende." Een droom die uitkomt. Want wat een beesten zijn het toch: "Dinosaurussen zijn groot en een beetje angstaanjagend. Ze leefden veel langer op deze aarde dan de mens zal doen, denk ik. Zo hebben ze veel invloed gehad."

Gebit als een kam Ten tijde van de diplodocus waren er nog geen loofbomen en gras, weet Fraaije. Alleen varens en naaldbomen, die de dino 'met zijn gebit als een kammetje' kon strippen van alle naalden. Maar met kammetjes kun je niet kauwen, dus had deze dino maagstenen. Net als onze kippen. "Zo heb ik nog veel meer feitjes", zegt Fraaije. Het duurt nog wel een jaar of drie voor de diplodocus in zijn volle glorie in het museum staat. De meeste van de ongeveer driehonderd botten moeten nog uit het omliggende gesteente worden vrijgemaakt. Het museum verwacht dat hier zo'n 10.000 manuren in gaan zitten.

