Zeldzame Andesflamingo broedt eindelijk, maar niet op eigen leg

Helaas: de eieren bleken niet levensvatbaar.

Dat is jammer, want de Andesflamingo is een behoorlijk zeldzame flamingosoort, die als enige van de roze vogels gele poten heeft. Van zichzelf komt hij voor in het Andesgebergte in Peru, maar ook op sommige plekken in Bolivia, Chili en Argentinië is wel eens een Andesflamingo in het wild gezien.

Het aantal Andesflamingos is sterk afgenomen. In 1985 werd de populatie nog geschat op 100.000, maar tien jaar later was dat verminderd tot 34.000. De soort staat op de lijst van bedreigde diersoorten.

De kleine diertjes worden nu liefdevol tussen de roze veren van hun pleegouders grootgebracht

De Andesflamingo's in het reservaat in Gloucestershire werden daar in de jaren zestig naartoe gebracht. Ze kunnen behoorlijk oud worden en kunnen in theorie ook tot op hoge leeftijd eieren leggen. Maar hoe ouder ze worden, hoe minder zin ze daarin lijken te hebben.

Toen in Gloucestershire bleek dat de eieren geen jonge flamingootjes zouden voortbrengen, hadden de oppassers medelijden. Ze zagen hun Andesflamingo's in broedstand. Ze besloten een aantal eieren van een andere flamingosoort onder de vleugels van de Andesflamingo's te leggen. Met succes: de kleine diertjes, hoewel zonder gele poten, worden nu liefdevol tussen de roze veren van hun pleegouders grootgebracht.

Het lijkt aan beide kanten te bevallen. De oppassers weten bijna zeker: de Andesflamingo's zullen het volgend jaar opnieuw proberen.

