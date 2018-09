Zelden sterven renners mooier dan Bauke Mollema in zijn jacht op King

De 31-jarige Mollema was op La ­Covatilla op zoek gegaan naar medevluchter Ben King, die er aan de voet van de steile slotklim al vandoor was gegaan. Mollema counterde niet meteen, maar besloot op ongeveer negen kilometer voor de finish achter King aan te gaan. De negentig seconden achterstand werden er snel minder. Heel snel.

Tot anderhalve kilometer voor de finish. King bleef doorrijden, Mollema boog het hoofd. King moest na de finish minutenlang uitpuffen. “Man, ik ben nog nooit zo kapot geweest.” Mollema rolde meteen uit naar de bus van het team. Hij werd voor de tweede keer deze Vuelta tweede. En dat deed pijn.

“Dit is heel erg balen. Ik zag hem op een gegeven moment rijden en dacht hem wel te pakken. Maar ik bleef hangen. Op het einde liep hij zelfs weer uit”, aldus Mollema. “Voor mijn gevoel ben ik niet echt ingestort en kon ik in hetzelfde tempo door blijven rijden. De laatste kilometer heb ik laten lopen toen ik zag dat het niet meer ging lukken. Het is niet anders. Het klassement was al om zeep. Etappewinst zat er vandaag ook niet in.”

De renners die vechten om de rode leiderstrui kwamen later binnen. In het klassement kan binnenkort haasje-over worden gespeeld. Na negen etappes staan tien renners binnen de minuut, met Simon Yates voorlopig als beste. Wilco Kelderman sloop vandaag mee met de voorsten van de klassementsmannen en pakte wat tijd terug, nadat hij eerder door pech bijna twee minuten had verloren. Hij staat nu veertiende, op 1.50 van Yates. Steven Kruijswijk is op de negende plaats te vinden, op 43 seconden.