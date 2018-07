Zeker zestig doden bij genadeloze natuurbranden Griekenland

Regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos sprak vannacht nog over zeker 24 doden. Vanochtend meldde het Rode Kruis in Griekenland nog eens 26 lichamen te hebben gevonden. "Een reddingswerker vertelde mij een groep van 26 mensen te hebben gevonden, op slechts 30 meter van het strand", zegt Nikos Economopoulos, hoofd van het Griekse Rode Kruis, tegenover televisiezender Skai TV.

Lees verder na de advertentie

Reddingswerkers arriveren in het getroffen gebied in Mati, vlakbij Athena. © AFP

Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog verder op. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. Verslaggevers van Skai vertelden in een huis de lichamen van twee vrouwen en kinderen te hebben gevonden.

"Terwijl er gevreesd wordt voor meer slachtoffers, blijven de telefoontjes over vermiste personen binnenkomen", schrijft het Griekse medium in een twitterbericht.

Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het kustplaatsje Mati, ten noordoosten van Athene, verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het populaire toeristenplaatsje is grotendeels verwoest. Het vuur drong ook het centrum van de naburige havenstad Rafina binnen. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht.

Reddingswerkers en vrijwilligers helpen de inwoners van Mati om te evacueren. © AFP

Toeristisch gebied Ook in de buurt van de toeristenplaats Kineta, zo'n 40 kilometer ten westen van hoofdstad Athene, woedt een grote natuurbrand. De bevolking is opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. De rook kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen, aldus de lokale brandweer. Meerdere mensen zijn nog vermist. Onder hen zouden vier Deense toeristen zijn. De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn, is niet bekend. Door de sterke wind hangen er ook rookwolken boven de Griekse hoofdstad. Een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste wegen in het gebied, is momenteel afgesloten. Ook het treinverkeer raakte ontregeld. Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en minstens tweehonderd auto's. Terwijl de lucht helemaal oranje kleurt, proberen honderden inwoners weg te komen uit Kineta. © AFP

Premier keert terug De Griekse premier Alexis Tsipras heeft wegens de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. Ook is de noodtoestand uitgeroepen in de regio en heeft Griekenland hulp gevraagd aan de Europese Unie. Cyprus heeft aangeboden brandweerwagens en personeel te sturen. Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. De Griekse premier Alexis Tsipras spreekt de pers te woord over de bosbranden. © EPA

Hulp is onderweg Spanje, Bulgarije en Cyprus schieten Griekenland te hulp om de bos- en natuurbranden in het land onder controle te krijgen. Het gaat om onder meer twee blusvliegtuigen, twee grote blusvoertuigen en in totaal 64 brandweermannen en paramedici. Athene had een beroep gedaan op het civiele beschermingsprogramma van de EU, waar de drie landen als eerste op reageerden, zo meldde EU-commissaris Christos Stylianides (Crisismanagement). Een Griekse brandweerman doet zijn uiterste best om de brandhaarden te blussen in Kineta, ten westen van Athene. © AFP Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker volgt de bosbranden met grote bezorgdheid. "Ik ben diep bedroefd over het verlies van zo vele levens in deze vreselijke tragedie." In een brief aan de Griekse premier Tsipras schrijft hij dat 'al het mogelijke zal worden gedaan om steun te leveren, vandaag, morgen en zo lang als nodig is. We staan zij aan zij met het Griekse volk.' EU-president Donald Tusk twitterde diep bedroefd te zijn. ,,Europa zal naast onze Griekse vrienden staan in deze moeilijke tijden. Hulp is onderweg uit verschillende EU-landen.'' Ook landen van buiten de EU hebben de Grieken hulp aangeboden. Het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Athene laten weten dat teams van de rampenbestrijdingsdienst klaar staan die onmiddellijk kunnen uitrukken als dat nodig is. Buurland Turkije heeft eveneens bereidheid getoond mensen en materiaal te sturen om te helpen bij het blus- en reddingswerk.

'Ik ben veilig'-website Het Nederlandse Rode Kruis dinsdag de website Ik ben veilig geactiveerd. Nederlandse toeristen in Griekenland kunnen zo via de website laten weten hoe het met hen gaat. Andersom kan het thuisfront aangeven dat ze iemand zoeken die zich mogelijk in de getroffen gebieden bevinden, door de naam in te vullen en enkele persoonlijke gegevens wordt de oproep geregistreerd bij het Rode Kruis. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog geen hulpvragen van Nederlanders uit het getroffen gebied. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich daar momenteel bevinden. Een vrouw probeert tevergeefs persoonlijke bezittingen te vinden in haar uitgebrande auto. © AFP

Lees ook: