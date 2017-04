Zeker zestien doden na schipbreuk bij Lesbos

Twee overlevenden, onder wie een zwangere vrouw, werden uit het water gered. Ze kwamen uit Kameroen en de Democratische Republiek Congo. Zij vertelden aan de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, dat er tussen de 20 en 25 mensen aan boord van de opblaasbare boot waren geweest.

Syrische Koerden zijn op Lesbos een hongerstaking begonnen uit woede over de lange asiel­pro­ce­du­res

Het is voor het eerst dit jaar dat er doden worden gemeld in de Egeïsche Zee. Sinds 2015 zijn honderden mensen die vanaf Turkije de overtocht naar Griekenland waagden, onderweg verdronken. De route naar Europa werd ruim een jaar geleden vrijwel afgesloten door de EU-Turkije-deal. Ankara en Brussel spraken met elkaar af dat alle migranten die na 20 maart 2016 op de Griekse eilanden aankomen, naar Turkije worden teruggestuurd. In ruil daarvoor vangen Europese lidstaten voor elke migrant die teruggaat een Syrische vluchteling uit Turkije op. Ondanks de deal arriveren nog elke dag zo’n twintig mensen op de Griekse eilanden. Daar wachten nog zo’n 13.000 mensen in kampen totdat hun asielverzoek wordt behandeld.

Syrische koerden die op Lesbos in het kamp Moria zitten, zijn vrijdag een hongerstaking begonnen uit onvrede over de lange procedures. Sommigen wachten al ruim een jaar op behandeling van hun asielverzoek.

Malta, dat op dit moment EU-voorzitter is, heeft een nieuw voorstel gedaan om de herverdeling van asielzoekers te bespoedigen. De afgelopen twee jaar zijn er slechts 17.000 van de afgesproken 160.000 asielzoekers herverdeeld binnen de EU. Malta stelt voor dat een EU-lid voor elke asielzoeker die het toelaat boven het afgesproken aantal 60.000 euro krijgt. Andersom moet het eenzelfde bedrag betalen voor elke asielzoeker die het te weinig heeft toegelaten. Woensdag wordt Malta’s voorstel in Brussel besproken.

