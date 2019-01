Zeker zes doden door treinongeval in Denemarken

Door het ongeval raakten volgens de politie ook zestien mensen gewond. De passagierstrein, die richting hoofdstad Kopenhagen reed, kwam vervolgens tot stilstand op de brug tussen de eilanden Seeland en Funen. Op beelden is te zien dat de betrokken vrachttrein kratten bier vervoerde. De zijkant van meerdere wagons is opengescheurd.

Het gaat volgens persbureau Ritzau om het ernstigste spoorongeval in Denemarken sinds 1988. Zware spoorongevallen zijn een zeldzaamheid in het land. Iedere dag reizen ongeveer 21.000 passagiers met de trein over de 18 kilometer lange Grote Beltbrug tussen de eilanden. De getroffen passagierstrein had ruim 130 passagiers en enkele bemanningsleden aan boord, zegt spoorbedrijf DSB.