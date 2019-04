Zeker vijftien doden door explosieven bij de jacht op terroristen in Sri Lanka

De politie en het leger wilden in de stad Sammanthurai een onderduikadres van islamitische strijders bestormen. Het kwam tot een vuurgevecht tussen veiligheidsdiensten en militanten, waarna er drie explosieven in het huis afgingen. De politie vermoedt dat een of meerdere zelfmoordterroristen zichzelf hebben opgeblazen.

Ook werden een vlag en kleding gevonden van Islamitische Staat, die mogelijk zijn gebruikt in de video waarin de Paas-aanslagen werden opgeëist

In de nabijgelegen stad Sainthamaruthu vielen leger en politie een pand binnen waar mogelijk bomgordels werden vervaardigd. Ook hier gingen explosieven af en werd er geschoten. In het huis stonden met brandstof gevulde jerrycans, dynamietstaven, duizenden metalen balletjes, ontstekingsmechanismes en een drone.

IS-vlag Ook werden een vlag en kleding gevonden van Islamitische Staat, die mogelijk zijn gebruikt in de video waarin de Paas-aanslagen werden opgeëist. In totaal kwamen bij die reeks bomexplosies meer dan 250 mensen om het leven. Volgens president Maithripala Sirisena heeft de overheid zo’n 140 personen in het vizier, die een connectie met IS zouden hebben. Er wordt gevreesd voor terroristen die nog vrij rondlopen en voor vergeldingsacties. Zondag wordt er in de kerken daarom geen mis opgedragen. Islamitische leiders riepen gelovigen donderdag op het vrijdaggebed niet in de moskee, maar thuis uit te voeren. Intussen komt de repatriëring van toeristen langzaam op gang. Donderdag gaf de Nederlandse regering een negatief reisadvies voor het land. Nog niet alle toeristen hebben het land kunnen verlaten, omdat er nog onvoldoende vluchten zijn uitgevoerd.

Arrestaties Sinds zondag werden er al meer dan zeventig mensen opgepakt in verband met de aanslagen. De meesten van hen zijn vrienden en familieleden van aanslagplegers. Behalve Sri Lankanen bevinden zich onder de arrestanten ook mensen uit Egypte en Syrië. Onder de terroristen die omkwamen, zou Zahran Hashim zijn, de leider van de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ), die volgens de regering de aanslag zou hebben gepleegd. Politie en veiligheidsdiensten uit Nederland, Schotland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Denemarken en Interpol gaan Sri Lanka ondersteunen bij het onderzoek. Donderdag bleek dat één van de mensen die zichzelf op Paaszondag opblies, al eerder was gearresteerd op verdenking van terrorisme. Hij is toen vrijgelaten. Deze man was één van de twee broers die met anderen verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Zij waren in het buitenland opgeleide telgen van een zeer welgestelde specerijenhandelaar. Begrafenis van een van de slachtoffers van de aanslagen op Paaszondag in Sri Lanka . © AP

Dodental mogelijk verkeerd Volgens de directeur-generaal van de gezondheidsdiensten in Sri Lanka Anil Jasinghe is het dodental van de aanslagen waarschijnlijk te hoog ingeschat. “Het kunnen er 250 of 260 zijn. Ik kan het niet precies zeggen. Er zijn zo veel lichaamsdelen en het is moeilijk om een exact cijfer te geven”, aldus Jasinghe. De politie is ook nog altijd op zoek naar negen voertuigen, die bij de aanslagen op Eerste Paasdag betrokken waren. Het leger heeft inmiddels meer dan vijfduizend extra militairen ingezet bij zoekacties. Uit veiligheidsoverwegingen blijven alle rooms-katholieke kerken voorlopig gesloten en zijn alle massabegrafenissen, herdenkingsdiensten en openbare missen afgelast. De aartsbisschop van Sri Lanka adviseert families om in kleine kring afscheid te nemen van de slachtoffers. De overheid maakte bekend de getroffen families tegemoet te komen en hen één miljoen Sri Lankaanse roepies uit te keren, zo’n 5127 euro. Het geld is bedoeld om de kosten van begrafenissen te dekken. Lees alle artikelen over de terreur in Sri Lanka op deze pagina.

