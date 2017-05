Zeker tachtig doden na bomaanslag in diplomatenwijk Kaboel

De bom was verstopt in een tankwagen die gebruikt werd voor het legen van septische tanks en ontplofte tijdens de drukke ochtendspits. "De explosie was zo enorm dat die een krater van wel vier meter diep sloeg", zei de politiechef van Kaboel volgens de New York Times.



De grote bom ontplofte in een voorname wijk van de Afghaanse hoofdstad waar veel ambassades en ministeries zijn. De diplomatenwijk wordt beschouwd als Kaboels veiligste buurt en de ambassades worden beschermd door metershoge muren.

Volgens ooggetuigen zijn huizen op honderden meters afstand beschadigd. Ramen versplinterden en deuren werden uit de sponningen geblazen. Circa dertig auto's zijn door de klap verwoest. Een enorme zwarte rookwolk trok over de stad.

Het is niet bekend wat het precieze doelwit van de aanslag was. Veiligheidsdiensten konden wel voorkomen dat het voertuig de zwaarbeveiligde groene zone binnenreed, meldt de Navo-missie Resolute Support. In de groene zone staan veel ambassades en de hoofdkwartieren van de Navo-missie.

Welke lafhartige terreurgroep gaat de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor deze massamoord opeisen? Hamdullah Mohib, de Afghaanse ambassadeur in de VS

Medewerkers van de Duitse ambassade zijn gewond geraakt en een Afghaanse beveiliger kwam hier om, liet de Duitse minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel weten via Twitter. Ook de Franse, Turkse en Chinese ambassades raakten beschadigd, maar hier vielen geen gewonden.

Verantwoordelijkheid "Welke lafhartige terreurgroep gaat de verantwoordelijkheid voor deze massamoord opeisen?", schreef de Afghaanse ambassadeur in de Verenigde Staten op Twitter. "Kabul bloedt tijdens de ramadan." Ook de Afghaanse president Ashraf Ghani heeft de aanslag streng veroordeeld. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Zowel de Taliban als Islamitische Staat hebben in het verleden grote aanslagen gepleegd in de Afghaanse hoofdstad, maar de Taliban ontkent betrokkenheid bij de aanslag. Volgens een woordvoerder veroordeelt de Taliban ongerichte aanslagen met zo veel burgerslachtoffers. De Taliban zijn bezig met een opmars in Afghanistan, waar het Talibanregime in 2001 werd verdreven. Sinds de meeste internationale troepen in 2014 zijn vertrokken, hebben de fundamentalistische moslims ongeveer veertig procent van het land heroverd. Dit artikel wordt aangevuld.

