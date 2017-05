Zeker tachtig doden na aanslag met grote autobom in diplomatenwijk Kaboel

De grote bom ontplofte in een voorname wijk van de Afghaanse hoofdstad waar veel ambassades en ministeries zijn, maar het precieze doelwit is nog niet bekend. De diplomatenwijk wordt beschouwd als Kaboels veiligste buurt en de ambassades worden beschermd door metershoge muren.

Volgens ooggetuigen zijn huizen op honderden meters afstand beschadigd. Ramen versplinterden en deuren werden uit de sponningen geblazen. Circa dertig auto's zijn door de klap verwoest. Een enorme zwarte rookwolk trok over de stad.

Medewerkers van de Duitse ambassade zijn gewond geraakt en een Afghaanse beveiliger kwam om, twitterde de Duitse minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel. De Franse ambassade raakte beschadigd door de bom, zei de Franse minister Marielle de Sarnez. Ze zei erbij dat er op dit moment geen meldingen zijn van Franse slachtoffers.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Zowel de Taliban als Islamitische Staat hebben in het verleden grote aanslagen gepleegd in de Afghaanse hoofdstad, maar de Taliban ontkent betrokkenheid bij de aanslag. Volgens een woordvoerder veroordeelt de Taliban ongerichte aanslagen met zo veel burgerslachtoffers.

