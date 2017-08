Zeker 32 doden bij aanvallen op politieposten in Myanmar

De aanvallen werden afgelopen nacht uitgevoerd op 24 politieposten en een legerbasis, meldt persbureau ANP. Vermoedelijk loopt het dodenaantal nog verder op, omdat nog niet alle slachtoffers geteld zijn.

De aanvallen vonden plaats in het noorden van de deelstaat Rakhine, vlakbij de grens met Bangladesh. Rohingya’s vielen met vuurwapens en machetes politieagenten en veiligheidstroepen aan. Een agent van de grenspolitie meldt dat 150 opstandelingen zijn post probeerden binnen te dringen.

De aanvallen markeren een escalatie in het conflict tussen de Rohingya-moslims en de overheid. De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. De groep bestaat uit ruim een miljoen moslims en woont al decennialang in Rakhine, maar wordt door de overheid gezien als een indringer uit Bangladesh. Ze krijgen de Myanmarese nationaliteit niet en worden onderdrukt.

De moslimminderheid viel in oktober uit onvrede over hun benarde situatie ook al politieposten aan. Het leger reageerde met een offensief in Rakhine waarbij volgens de Verenigde Naties (VN) moslimburgers werden gedood, gemarteld en verkracht. Zeker duizend woningen werden platgebrand. Ongeveer 87.000 Rohingya’s vluchtten daarop naar Bangladesh.

Deze aanvallen kwamen enkele uren nadat de VN een rapport had gepubliceerd waarin ze bij de overheid van Myanmar op aandrong om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van de economie in Rakhine.

De slechte behandeling van de Rohingya leidt al lange tijd tot kritiek van de VN en mensenrechtenorganisaties. Myanmar heeft alle VN-beschuldigingen van groepsverkrachtingen en massamoorden gericht tegen de Rohingya verworpen.

