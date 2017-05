Zeker 26 doden bij aanslag op christenen Egypte

De aanslag vond plaats in de provincie Minya, zo’n 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro. De Koptische christenen waren in een klein konvooi van twee bussen en een vrachtwagen op weg naar het Sint Samuel-klooster in Minya om te gaan bidden.

De bussen werden beschoten vanuit drie terreinwagens. Volgens ooggetuigen waren er acht tot tien daders die militaire uniformen droegen en automatische wapens hadden. Een vertegenwoordiger van de christelijke gemeenschap in Minya, Ibram Samir, zei tegen The New York Times dat er onder de doden in de bussen ook kinderen zijn. Geen enkele groep heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval.

Christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van moslimextremisten. De laatste grote aanslagen waren op Palmzondag begin april. Toen vielen meer dan 45 doden bij twee bomexplosies in kerken in Tanta en Alexandrië in het noorden van het land. Beide aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat.

Koptische christenen maken ongeveer 10 procent uit van de ongeveer 92 miljoen Egyptenaren, die overwegend islamitisch zijn. De provincie Minya heeft een relatief grote christelijke gemeenschap, en daar zijn ook regelmatig problemen tussen christenen en moslims.

De huidige president Abdel Fatah al-Sisi, die in 2013 na een staatsgreep aan de macht kwam, vervolgt zowel gematigde islamisten als extremisten. Volgens critici van al-Sisi wakkert de repressie het extremisme en het geweld aan.

Na zijn staatsgreep werd al-Sisi expliciet gesteund door de Koptische paus Tawadros II. Sindsdien heeft de generaal zich opgeworpen als beschermheer van de Kopten, en bestrijder van islamisten, maar die belofte heeft hij nog niet kunnen waarmaken. Veel Kopten klagen dat de staat hen onvoldoende beschermt en voelen zich steeds onveiliger.

Een Egyptische politieman bewaakt een kerk in Tanta, waar in april een bomaanslag werd gepleegd door IS. © REUTERS

Egypte kampt met veel jihadistische terreur. Afgelopen december, enkele dagen voor Kerst pleegde Islamitische Staat nog een bomaanslag op de Koptische Markus Kathedraal van Caïro, waar de Koptische paus zijn zetel heeft. Vijfentwintig mensen kwamen toen om het leven, vooral vrouwen en kinderen.

