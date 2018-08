Zeker 22 doden door ingestorte brug bij Genua

De Nederlandse ambassade in Rome en consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders betrokken zijn bij het instorten van de verkeersbrug in Genua.

De Morandi-brug over de rivier de Polcevera ligt ten westen van het centrum van de Italiaanse havenstad. De brug stamt uit de jaren zestig, maakt deel uit van de A10 en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en het wegdek van ruim een kilometer lang ligt 45 meter boven de grond.

Een stuk van 200 meter lang stortte dinsdag in. Volgens ooggetuigen zijn er voertuigen naar beneden gevallen en volgens de eerste berichtgeving schijnt de instorting een gevolg te zijn van problemen met de pyloon op de linkeroever van de rivier. De politie trekt in een tweet een verband met noodweer dat op het moment van het instorten over Genua trok. Ook zou er sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Eén getuige zei tegen televisiezender Sky Italia 'acht of negen' voertuigen op de hoge brug te hebben gezien voor de instorting. Hij sprak over een 'apocalyptisch tafereel'.

Apocalyptisch De Morandi-brug is vaak onderwerp van debat geweest, schrijft de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Die discussies werden onder meer aangezwengeld door het vele onderhoud dat het bouwwerk jarenlang vergde. Wegbeheerder Autostrade per l'Italia meldt dat er werkzaamheden aan de brug werden uitgevoerd om die te verstevigen. Het omcirkelde deel is de pilaar die het heeft begeven, waardoor de brug instortte. © Googlemaps