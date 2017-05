Zeilsters boeken welkome zeges na de zure vierde plek in Rio

Een sms van Anneloes van Veen. "Bel zo terug! We zijn heel even de weg naar de jachtclub aan het zoeken!" Een klein half uur later hangt de 26-jarige zeilster aan de lijn vanuit Monaco. "Heel mooi en duur hier", puft ze. "Maar een goede bewegwijzering hebben ze nog niet echt voor elkaar gekregen."

Niet dat ze zich er druk om kan maken. De 26-jarige zeilster is in een opperbeste stemming naar Monaco gekomen, waar ze aan de zijde van haar partner Afrodite Zegers (25) volgende week aan het EK begint. Het duo, dat uitkomt in de 470 klasse, staat er goed voor. In het Franse Hyères pakten de vrouwen vorig weekend met het goud bij een wereldbekerwedstrijd hun derde grote overwinning. Eerder dit seizoen waren ze al de beste in Miami en Palma de Mallorca.

Het zijn welkome zeges na de zure vierde plek op de Olympische Spelen in Rio. Op het water van de Guanabarabaai kwamen ze vorige zomer slechts één punt tekort voor een medaille. Met gemengde gevoelens stapten ze na de afsluitende medal race de boot uit. "We kwamen in 2012 na Londen bij elkaar en moesten van heel ver komen. Daarom zijn we ook wel trots", vertelt Van Veen. Toch bleef die vierde plek lastig te verkroppen. "Het deed veel pijn. Als je er maar één punt vandaan zit is dat moeilijk te verwerken."

Verschillende achtergronden

De twee gingen op vakantie en hoefden geen seconde na te denken over de toekomst. Ze hadden elkaar al vóór Rio trouw beloofd tot Tokio. Met hun verschillende achtergronden en karakters zijn ze een goede match in de boot. Van Veen houdt met haar nuchtere Nederlandse mentaliteit het overzicht. De van oorsprong Griekse Zegers brengt het temperament met zich mee.

Geen reden dus om te veranderen van samenstelling, waar sommige van hun internationale concurrenten dat wel deden. Het veld is nu wat jonger geworden, waardoor iedereen zijn plekje opnieuw moet veroveren. Dat het Nederlandse duo al vier jaar samen vaart is nu een voordeel. In Hyères deden vorige week bijvoorbeeld geen van de medaillewinnaars van Rio mee.

Op andere gebieden waren er wel veranderingen bij het team. Hoewel de Griekse krachttermen nog altijd over het water vliegen, worden ze nu door een andere coach bijgestaan. Nikos Drougkas nam het stokje over van Illias Mylonas. Dat bevalt. "Nikos is een heel positief mens die naast ons gaat staan als het even wat minder gaat. Maar hij durft ook te zeggen wat er beter moet." Van Veen en Zegers wisselden ook van zeilmaker. Van een Japanse zijn ze overgestapt naar een Italiaanse maker. Dat is praktischer, omdat ze vaak in San Remo trainen.

De nieuwe aanpak moet het duo de komende jaren richting het olympisch podium brengen, want daar zijn de twee nu al mee bezig. In augustus gaan ze voor het eerst een kijkje nemen op het olympisch water van Tokio. Ze verwachten iets minder in Japan te hoeven zijn in vergelijking met Rio, omdat de omstandigheden in Tokio minder veranderlijk zijn. In Rio moesten de zeilers leren omgaan met veranderingen van stroming en plotselinge windstoten, omdat de baai omsloten was door bergen.