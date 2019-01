Zeilster Lobke Berkhout maakte rentree voor olympisch avontuur

Lobke Berkhout (38) stapt na zes jaar afwezigheid weer in een olympische zeilboot. Na haar zeilpensioen in 2012 kreeg ze een dochter. Ze was tevreden met het leven na topsport. Toen zeilster Afrodite Zegers belde, werd het olympisch vuur in Berkhout weer aangestoken. Nu wil ze in de 470-klasse naar de Spelen in Tokio over anderhalf jaar.

Waardoor ging het vuur weer aan? “De Spelen van Londen in 2012 voelden voor mij als de laatste loodjes. Ik had twaalf jaar aan topsport gedaan en had er nog één keer alles uit gehaald. Het eindigde heel mooi met brons, en daar was ik tevreden mee. Mijn dochter werd vlak daarna verwekt. Het is fijn om weer oogkleppen op te zetten Lobke Berkhout “Het was goed zo, maar door er zes jaar uit te zijn besef je ook hoe bijzonder het is wat je hebt meegemaakt. Het traject dat je doorloopt, de nauwe samenwerking met je stuurmaatjes. Je hebt een band voor het leven, je maakt pieken en dalen mee. Ik kijk wel eens naar al mijn prijzen. Dan denk ik ‘wat cool, je hebt gewoon alles gewonnen’. Alles, uitgezonderd twee prijzen: Ik heb nooit olympisch goud gewonnen, en ben nooit verkozen tot Sailor of the year. Wel genomineerd, niet gekozen. De ambitie om die twee dingen nog te winnen motiveert me onwijs. Dat zou de kroon op mijn carrière zijn. Toen Afrodite belde, hoefde ik niet lang na te denken. Afro is een ongelooflijk groot talent.”

Hoe lastig is het om na zo’n lange afwezigheid weer in vorm te komen? “Ik ben heel goed uit mijn zwangerschap gekomen. Het jaar erna heb ik ook mee gedaan aan Expeditie Robinson, waarvoor ik zes weken lang elke dag in een kelder een intensieve workout heb gedaan. Toen was ik ook heel fit. Ook daarna heb ik mijn lichaam goed onderhouden. Ik ben niet uitgedijd. “Zeilen is ook een sport van ervaring. Ik heb van jongs af aan gezeild. Mijn rugzak zit vol met die ervaring. Ik vind het ook heerlijk om na zes jaar zonder topsport weer alles in het teken van mijn lijf te zetten. Eerst draaide het om mijn dochter, partner of familie. Nu draait het weer anderhalf jaar om mij. Het is fijn om weer oogkleppen op te zetten.”

Nog anderhalf jaar. Komt Tokio niet een beetje snel? “Het is een haastklus, dat klopt. De selectie voor de Spelen staat al snel op het programma. Het resultaat van een wedstrijd op Majorca telt, samen met de uitslag op de EK in mei in San Remo. Het team waar we het tegen op moeten nemen, Anneloes van Veen en Mandy Mulder, heeft al wel een boot. Wij moeten er voorlopig nog een huren. Onze boot zit nu in de container, die krijgen we begin februari. We hebben wel een coach gevonden. Een Griek. Het was niet eens het voorstel van Afrodite, die daar geboren is. Ik had hem gevonden en het klikte meteen. Het voordeel van die snelle selectie is dat ik niet veel tijd kwijt ben geweest als het allemaal niet blijkt te lukken. Dat maakt ook niet uit, want de enige echte gouden medaille is natuurlijk mijn dochter.”

Wat heb je geleerd over jezelf in het leven na de topsport? “Ik heb steeds veel gezeild. In die projecten ben ik er vooral achter gekomen hoe gedreven je eigenlijk bent als ex-topsporter. Soms valt de middelmatigheid waarmee mensen dingen aanpakken me zwaar tegen. Je hebt vaak niet dezelfde drive. Sommige mensen hebben andere doelen. Voor de een is dat geld binnenhalen, voor de ander is het plezier hebben. Ik vond het best moeilijk dat sommige teamgenoten bij bepaalde zeilprojecten die ik deed ’s avonds nog de kroeg in wilden gaan. Ik ergerde me ook aan het tempo waarmee dingen gebeurden. Dan deed je een wedstrijd, was je terug aan de kant en duurde het een eeuwigheid om die boot weer klaar te hebben. Dan dacht ik ‘jongens, pak dit nou even aan met z’n allen.’ Als topsporter ben je anders gewend.”

