Zeiler Nicholas Heiner kwam 18 kilo aan om zwaardere boot te kunnen temmen

Na acht races op het Europees kampioenschap in de Finnklasse voor de kust van Cadiz voert Nicholas Heiner het klassement aan. Best opvallend, want de zeiler uit Enkhuizen maakte pas begin vorig jaar de overstap van de Laser naar de Finn. Op zoek naar een nieuwe uitdaging moest hij een verbond sluiten met voedsel, halters en de weegschaal. Een zeiler van 78 kilo heeft immers niets te zoeken in de Finn.

Het is onderdeel van de nieuwe uitdaging. Fysieke kracht en extra kilo's zijn hard nodig om een zware boot als de Finn te kunnen beteugelen. Heiner neemt het voor lief, al moet hij in alle eerlijkheid toegeven dat niet iedereen in zijn omgeving gecharmeerd is van zijn nieuwe torso. Weer lachend: "Mijn vriendin zegt wel: ik had toch liever de Nicholas met het Lasergewicht. Mijn sixpack is ondertussen een vaatje bier geworden."

Kracht

Het is voor de goede zaak, want varen in de Finn vergt enorm veel fysieke kracht. De boot is groter en bijna twee keer zo zwaar als de Laser en heeft ruim drie vierkante meter zeil meer. Heiner: "Dit is puur power. Er zijn meer krachten waar je tegen moet vechten. Hoe groter en sterker je zelf bent, hoe makkelijker het is om tegenkracht te leveren. Het is een serieus beest, als je niet sterk bent gaat hij zo met je aan de haal, zeker met de grote golven die we hier hebben."

Het lichaam wordt zwaar op de pr0ef gesteld in de Finn. Tijdens de races zit de hartslag voortdurend tegen de 180 aan en terug op de kade zijn de benen stijf en woekert de kramp door alle spieren in het geteisterde lijf. "De fysio's hebben hier hun handen vol", zegt Heiner. En er moet veel worden gegeten, want op een zeildag worden zo'n 6000 calorieën verbruikt.

Gisteren werd Heiner twaalfde in de zevende race en vierde in de achtste. Met die klasseringen behield hij de leiding in het klassement die de Noord-Hollander al sinds de eerste dag van de Europese titelstrijd aanvoert. Vandaag staan er twee races op het programma en morgen is de medalrace. Vooraf had Heiner ingezet op de topvijf, maar een medaille zit er zeker in.