Zeeuwse platte oester maakt comeback, ten koste van de Japanse

Zeeuwse oesters produceren minder zaad dan de Japanse, waardoor die soort al snel de andere overwoekerde. Dat wordt nu doorkruist door een herpesvirus.

Lees verder na de advertentie

Japanse oesters zijn exoten, al hebben ze een inheems aandoende bijnaam. Kromme Zeeuwse, worden de Japanse oesters ook wel genoemd. Vissers zetten de potente krommen in de jaren zeventig uit, want dat was goed voor de handel.

Waar in een ver verleden platte oesterbanken lagen die door overbevissing zijn verdwenen, verschijnen in de Waddenzee nieuwe, Japanse riffen

Al snel wemelde het in de Zeeuwse wateren van Japanse exoten, ten koste van de oorspronkelijk zoutwaterbewoners. Het is bijna over en uit, zeiden duikers die in 2010 de Oosterschelde doorzochten. Nu vonden onderzoekers in datzelfde jaar ook iets nieuws in de Oosterschelde en in het Grevelingenmeer. Een variant van het herpesvirus dat van nature voorkomt in Europees zoutwater. Dit inheemse virus weet wel raad met de Aziatische indringers. Ze sterven, vooral de jonge exemplaren, en dat maakte ruimte voor de platte oesters.

De Japanse oester doet het buiten de Zeeuwse wateren nog wel goed. In de Waddenzee bijvoorbeeld. Een ecologische ramp, dachten natuurbeschermers aanvankelijk. Maar de schelpdieren blijken ook nuttig. De Japanners zijn uitstekende rifbouwers. Waar in een ver verleden platte oesterbanken lagen die door overbevissing zijn verdwenen, verschijnen in de Waddenzee nieuwe, Japanse riffen. Mosselen, en vissen voelen zich er prima thuis.

Met de platte oester gaat het nog slecht in de Waddenzee, al is er hoop. Een oesterraper op Texel vond inheemse exemplaren. Een aanwijzing dat in de buurt een platte oesterbank zit.