Zeer zware windstoten treffen Nederlandse kust

Op Schiphol is aan het eind van de middag een vliegtuig met 59 mensen aan boord naast de baan beland, doordat het landingsgestel afbrak. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij en zijn met bussen naar de terminal gebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit en het vliegverkeer lag zo'n tien minuten stil.

Op luchthaven Schiphol is een vliegtuig naast de baan beland. Net als in de rest van het land waait het hard op de luchthaven. © ANP

Volgens weerbureau Weeronline was de storm tussen 17.00 en 21.00 uur op zijn hevigst. Precies tijdens de avondspits komt aan de Nederlandse kust een zware westerstorm te staan. Windstoten kunnen een kracht bereiken van 130 kilometer per uur.

Met name vrachtwagens waren speelbal van die windstoten: verkeersdienst VID telde vijftien gekantelde vrachtwagens op de snelwegen. Dat gebeurde onder meer op de Van Brienenoordbrug, Moerdijkbrug en op de brug bij Zaltbommel. Ook waaiden er veel bomen op de weg.

Het stormgebied waar Nederland vandaag last van krijgt en in Groot-Brittannië de naam Doris heeft meegekregen, heeft in het Verenigd Koninkrijk en Ierland al voor veel problemen gezorgd. In Wolverhampton in Midden-Engeland stierf een vrouw aan verwondingen aan haar hoofd nadat een stuk puin op straat was gevallen.

In Ierland en Noord-Ierland kwamen 80.000 huishoudens zonder stroom te zitten in de zware storm. Er werden windstoten gemeten tot 150 kilometer per uur. Het luchtverkeer op de Britse eilanden kampte met uitval en vertragingen. Alleen al luchthaven Heathrow bij Londen schrapte tientallen vluchten. In Schotland ging de harde wind gepaard met sneeuwval die de wegen in glijbanen veranderde.

Geen extra kustbescherming In Nederland kan vooral in het westen en noordwesten stormschade ontstaan, bijvoorbeeld door omwaaiende bomen. Het waterschap in Noord-Holland meldt dat extra maatregelen voor kustbescherming niet nodig zijn. Tekst loopt door onder foto Ook Schiphol heeft last van vertragingen door de storm. De luchthaven heeft zeker negentig vluchten geannuleerd. © ANP Organisaties en instanties zijn voorbereid. De NS heeft de dienstregeling aangepast waardoor er minder treinen rijden en op Schiphol zijn negentig vluchten geannuleerd. In Zuid-Holland worden de bruggen niet bediend, die blijven omlaag. De politie legt via sociale media uit wanneer mensen wel of niet het noodnummer 112 moeten bellen. Voetbalclub Ajax adviseert mensen die vanavond met de trein naar de ArenA willen voor de wedstrijd tegen Legia Warschau om bijtijds te komen. Vissersboten zetten op Twitter dat ze maar weer de haven opzoeken en hier en daar zijn scooter-rijexamens afgezegd. Milieuorganisaties adviseren iedereen om niet naar het bos te gaan.

