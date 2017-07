Zeeman verhuist niet voor een dubbeltje minder in de prijs

In de winkels van Zeeman ligt bij de kassa een boekje met '26 puntjes van kritiek'. Het zijn antwoorden op vragen van klanten over eerlijke handel. Ene Roelof wil bijvoorbeeld weten: 'Wat verstaat Zeeman onder leefbaar loon?' De prijsbewuste textielketen legt uit hoe zij maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. En welke dilemma's daarbij komen kijken.

Dat betekent ook dat je oude leveranciers niet zomaar achterlaat als een ander land een voordeeltje biedt

"De meeste klanten zijn vooral bezig met prijs en kwaliteit. Een kleine groep is argwanend en die willen we beter vertellen hoe we werken", zegt MVO- & kwaliteitsmanager Arnoud van Vliet van Zeeman. Dat de keten transparant is, blijkt ook uit de Transparantie-benchmark van de overheid. In de categorie detailhandel werd Zeeman vorig jaar tweede achter Ahold. Als textielwinkelketen staat ze dus op één.

Vaste leveranciers Een jaar terug ondertekende Zeeman het textielconvenant, een sectorbreed initiatief om misstanden tegen te gaan. Sindsdien heeft Zeeman, net als 63 andere Nederlandse textielketens, al haar productielocaties gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (Ser), uitvoerder van het textielconvenant. Dankzij deze vandaag gepresenteerde adressenlijst kan de Ser bedrijven snel aanspreken op gemelde misstanden. Voor het publiek valt niet na te gaan welk bedrijf waar produceert. "Het is bedrijfsgevoelige informatie", zegt Van Vliet. "Wij zijn zuinig op onze contacten. Met sommige werken we al dertig jaar." Je laat de concurrent liever niet weten waar kwaliteit voor een goede prijs te vinden is. Maar Van Vliet onderschrijft dat het nodig is de productieketen in kaart te brengen. Zeeman werkt met vaste leveranciers: 40 procent ervan zit in China, de vijftig grootste zorgen voor 71 procent van het volume. Als familiebedrijf, vijftig jaar oud, met 1280 filialen, zegt Zeeman veel aandacht te hebben voor de lange termijn. Dat betekent ook dat je oude leveranciers niet zomaar achterlaat als een ander land een voordeeltje biedt, zoals Bangladesh of Ethiopië. Van Vliet: "Ook binnen China zie je bedrijven naar andere regio's verhuizen als het een dubbeltje goedkoper kan. Maar je weet niet wat dat betekent voor de kwaliteit of voor de leveringsbetrouwbaarheid. Dus dat doen wij niet." textielproductie kleding copyright Bart Friso © Brechtje Rood Veel bedrijven bankieren over de rug van de naai-ateliers

Nog niet alles in orde Van al zijn productielocaties heeft Zeeman 95 procent geauditeerd, met een checklist van twintig kantjes en interviews met personeel. Dat wil niet zeggen dat alles in orde is, wel dat eraan gewerkt wordt. Dit jaar wil het bedrijf op 100 procent komen. De komende jaren moeten de leveranciers van de stoffen, de knopen en de ritsen scherper in beeld komen. Eerlijk zakendoen betekent dat je leveranciers betaalt op het moment van verscheping en niet 90 dagen later, zegt Van Vliet. "Veel bedrijven bankieren over de rug van de naai-ateliers. Ze hebben producten onbetaald in hun winkel liggen." Zeeman doet dat niet en betaalt daarom weer wat minder voor zijn producten. Of dat je geen korting afdwingt als een levering twee weken te laat komt. "Dat is het voordeel van onze basisproducten. Die kunnen best 15 juli in plaats van 1 juli in de winkel liggen. Wij zijn geen fast-fashion-keten." En dat leefbare loon? Dat is een loon waar een gezin van kan leven, volgens Zeeman, en al zijn leveranciers tekenen daarvoor. "Maar hoeveel dat is, verschilt in China soms per provincie. Het is een complex onderwerp." Dat antwoord kreeg klant Roelof ook. Lees ook: Lijst met naaiateliers laat precies zien waar kleding gemaakt is

Waar komt onze kleding vandaag? Waar halen Nederlandse winkelketens als C&A, de Bijenkorf, We, Wehkamp en Zeeman hun kleding vandaan? Een nieuwe lijst van de Sociaal-Economische Raad laat dat goed zien. China is koploper, met een derde van de 3000 locaties, ook al wordt personeel er langzaam wat duurder. Turkije, India en Bangladesh zijn samen nog niet even groot als China. In de top-tien kunnen de Europese landen Portugal, Polen en Italië de Aziatische concurrenten Cambodja, Pakistan en Vietnam goed bijbenen. En verrassend misschien: de zeventiende plaats van Nederland in de ranglijst, met 22 naaiateliers. De 64 winkelketens die hun ateliers bij de Ser aanmeldden zijn goed voor bijna 40 procent van de Nederlandse markt.

