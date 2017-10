Zedendelinquent opgepakt in vermissingszaak Anne Faber

Hij zat in de laatste fase van zijn straf, waar het draait om een geleidelijke terugkeer in de samenleving. Doorgaans houdt dat in dat iemand steeds meer vrijheid krijgt om ook buiten de kliniek te komen.

Al op zondag kreeg de politie de verdachte in het vizier. Dat was op basis van 'onderzoeksinformatie', waar de politie niet verder op in gaat. Er werd besloten de man te volgen en niet direct aan te houden, in de hoop dat hij agenten naar Faber zou leiden. Toen dat niet gebeurde, werd de man gistermiddag alsnog opgepakt.

De 25-jarige Faber verdween vrijdagmiddag 29 september toen zij een fietstocht maakte in de omgeving van haar woonplaats Utrecht. Haar jas en fiets werden in Huis ter Heide gevonden, een plaats naast Den Dolder. Een tas die eveneens in het bosrijke gebied werd aangetroffen, is waarschijnlijk ook van de vermiste vrouw.