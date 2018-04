Ze konden niet van elkaar afblijven, oom Donald en zijn neefje Kwek

Beiden staan graag symbool voor een sterke, trotse natiestaat, uiteraard met geen ander beleden doel dan daarmee de wereldvrede te dienen. Ze lijken elkaar in zelfbewustzijn te willen overtreffen.

Macron deed dat in Parijs door Trump te trakteren op klassieke Franse grandeur, met militaire parade, Arc de Triomphe en een rijk diner in de Eiffeltoren, precies zoals je een Amerikaanse toerist in Parijs zou willen imponeren.

Trump zette hem betaald met een staatsbezoek en een statedinner met verguld servies, het volle Amerikaanse eerbetoon aan een staatsgast, al moesten de first ladies er wel op hun hoge naaldhakken voor balanceren op het gazon van het Witte Huis.

Maar wat een verstandhouding tussen de mannen. Hun politieke visies lopen ondanks hun corresponderend pattriotisme uiteen: waar Trump de wereldvrede dichterbij denkt te brengen door Amerikaanse belangen voorop te stellen, daar claimt Macron de Franse leiding over Europa om Trumps wilde uithalen te kunnen neutraliseren.

Bromance

Ja, u ziet, hier spreekt een geïnformeerde internationale waarnemer, die gisteren een goed deel van de dag besteedde aan het bestuderen van handdrukken en andere vormen van lichaamstaal tussen beide wereldleiders, vormen als schouderkloppen, aaien over ruggen, ja zelfs omhelzingen en zoenen op de wang. Ze konden niet van elkaar afblijven daar in Washington, het was bij vlagen bijna pijnlijk om aan te zien, het woord 'bromance' viel en Lucky TV zou hen hese en homo-erotische verzuchtingen in de mond kunnen leggen.

"I like him a lot", zei Trump in zijn Ovale Kantoor wijzend naar Macron ('Macrooon)') tegen de haag van fotograferen en journalisten. Ja, hij hield zoveel van de Fransman dat hij met een akelig uitgestoken wijsvinger een miniscuul smetje verwijderde van diens revers, een spikkeltje dat hij als roos definieerde, want 'we want him to be perfect.'

De Franse president lachte er joviaal bij, terwijl de grote man hem poetste, en zo ontstond dat beeld van de oom die zijn favoriete neefje presenteerde, wat eigenlijk het schrikbeeld zou moeten zijn van elke Europese leider, sinds Tony Blair in de Iranoorlog als poedel van George W. Bush heel zijn populariteit verspeelde.

Ja, oom Donald vertroetelde neefje Kwek waar hij maar kon, schudde diens handen te pas en te onpas en Kwek liet zich zelf ook niet onbetuigd in het armpje drukken, want hij wilde natuurlijk voor het thuisfront niet de indruk wekken dat hij werd ingepakt. Zelfs de vrouwen gingen elkaar koesterend te lijf met Michael Kors, Chanel en Louis Vuitton.

Macrons berekening moet een groot visioen bevatten, van de bevallige koorknaap die de bullebak aangelijnd hield en zo de Levantijnse porseleinkast redde en Europese handelsbelangen.

Hij laat er zich graag voor doodknuffelen.

