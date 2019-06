Ze is al topscorer aller tijden, maar Vivianne Miedema is nog lang niet klaar: ‘Op naar de honderd’

Het zijn doelpunten met het Vivianne Miedema-keurmerk: de bal met een korte beweging goed leggen voor de rechtervoet om vervolgens hard in de korte hoek af te ronden. Zo scoorde ze in de EK-finale van 2017 in Enschede tegen Denemarken de 4-2 en zo besliste ze zaterdag de WK-wedstrijd van Nederland in Valenciennes tegen Kameroen: 3-1. Zelf noemde ze beide treffers ‘typische Viev-goals’.

Aan beide doelpunten kleefde voor Miedema een emotionele lading. Het besef dat ze tegen Denemarken had bijgedragen aan het veroveren van de Europese titel omschreef ze als een gevoel dat ze misschien nooit meer gaat meemaken. Met haar tweede treffer tegen Kameroen kroonde de spits zich tot topschutter aller tijden van Nederland. Met haar zestigste doelpunt in het shirt van Oranje passeerde ze Manon Melis, die in 136 interlands 59 maal had gescoord.

Belofte maakte echter schuld. Lang geleden had ze met haar broertje Lars afgesproken dat ze een koprol zou maken als ze het record in handen had. “Twee goals op een WK en een record, dan mag je wel een keertje gek doen toch?” De NOS hoeft het grote leger verslaggevers in Frankrijk niet te versterken met turnexpert Hans van Zetten. Voorlopig zal Miedema de koprol niet meer laten zien. “Nee, ook geen flik-flak.” Broer Lars zag vanaf de tribunes in het Stade du Hainaut dat ze stond als een huis.

Miedema vierde het doelpunt op een voor haar uitbundige manier. Ze is blij na iedere treffer, maar uit respect voor de tegenstander laat ze zich niet gaan. Ze zal nooit als een idioot naar de cornervlag rennen, zei ze vorige week in een interview in deze krant. Bij hoge uitzondering maakte ze zaterdag een koprol, waarvan ze wist dat de uitvoering niet helemaal perfect was. “Zeg maar wat jullie ervan vonden, zo lenig ben ik niet”, zei ze lachend, “ik ben blij dat ik daarna nog kon lopen.”

“Het is fijn dat het record nu binnen is”, zei Miedema, die tegen Kameroen de score opende met een kopbal uit een voorzet van Shanice van de Sanden. “Ik was redelijk lenig bij dat doelpunt. Ik moest echt naar de bal toe springen, dat was mijn enige kans.” Bij het tweede doelpunt vlak voor tijd kreeg ze de bal aangespeeld van Lineth Beerensteyn. Een korte beweging met de voet, gevolgd door een rake knal in de korte hoek: nummer zestig was een feit.

Het zijn overweldigende cijfers die Miedema kan overleggen, zeker gezien het feit dat ze pas 22 jaar is: 60 doelpunten in 77 interlands, een gemiddelde van 0,77 per wedstrijd. “Niet heel erg slecht volgens mij”, luidde de eerste reactie van de altijd nuchtere Drentse. Vorige week had ze nog even app-contact met Melis. De huidige jeugdtrainer bij Feyenoord zei dat ze er maar zo snel mogelijk twee moest inschieten.

Hoge verwachtingen

Haar reputatie als doelpuntenmaker was Miedema vooruitgesneld. Als veelscorende spits in de jeugdteams was ze voorbestemd om de topscorer van het grote Oranje te worden. Op 26 oktober 2013 maakte ze haar eerste treffers. Als 17-jarige mocht ze invallen in de vriendschappelijke wedstrijd uit tegen Portugal. In de tien minuten die ze speelde scoorde ze in de 78ste, 81ste en 90ste minuut. Het was de eerste van vier hattricks die nu achter haar naam staan.

Na het teleurstellend verlopen WK van 2015 in Canada voldoet Miedema in Frankrijk aan de opnieuw hoge verwachtingen. Als topscorer van Arsenal en beste speelster van de Premier League meldde ze zich vol vertrouwen bij de selectie. “Ik kan nu veel beter met de druk omgaan en hou ervan om in een vol stadion te spelen. Ook hebben we een team met meer speelsters die het verschil kunnen maken. Het is niet eerlijk om te zeggen dat Miedema het alleen moet doen.”

Op naar de honderd, zei Miedema zaterdag zelfverzekerd. Donderdag treft ze met Christine Sinclair een van de dertien speelsters met meer dan honderd interlanddoelpunten. De spits van Canada staat op 181, drie minder dan de inmiddels gestopte Amerikaanse recordhouder Amby Wambach. Het huidige gemiddelde van Miedema (0,77) is beter dan dat van Sinclair (181 treffers in 283 duels: 0,64) en van Wambach (184 doelpunten in 256 wedstrijden: 0,72).