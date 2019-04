Zaten er nou wel of geen Chinezen achter de bedrijfsspionage bij ASML?

Wat is er gebeurd?

Twee werknemers van ASML, van Chinese afkomst en met hoge posities als onderzoekers, richten in 2014 een bedrijf op: XTAL. Het is gevestigd in San Jose, Californië. Het maakt software, timmert snel aan de weg en weet software te verkopen aan de Zuid-Koreaanse elektronicagigant Samsung. Later blijkt dat XTAL profiteert van kennis die bij een ASML-vestiging in datzelfde San Jose is gestolen. Medewerkers van ASML hebben die kennis doorgesluisd naar XTAL.

ASML ontdekt de diefstal (zegt het bedrijf), stapt in 2016 naar de rechter en krijgt eind 2018 gelijk: XTAL moet de schade die ASML door de diefstal heeft geleden, vergoeden. Ook moet XTAL betalen voor deals die ASML mogelijk door de diefstal is misgelopen. In totaal gaat het om 223 miljoen dollar. XTAL vraagt daarop zijn faillissement aan. Het is onwaarschijnlijk dat ASML die 223 miljoen ooit krijgt.