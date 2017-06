Zangeres en presentatrice Sandra Reemer overleden

Reemer was begin dit jaar nog wekelijks op televisie te zien in ‘De Gouden Jaren’, een programma van Omroep Max waarin ‘sterren van weleer’ een reis maakten door Indonesië.

In die archipel stond de wieg van Reemer, ze kwam in 1950 als Barbara Alexandra ter wereld in het Indonesische Bandung. Na de onafhankelijkheidsverklaring van het land vertrok het gezin Reemer in 1958 naar Nederland. “Ik heb de eerste twee jaar in Nederland iedere avond gehuild”, zei ze hierover tegen Trouw in 2005. “Ik wilde terug. Op mijn tiende vond ik een uitweg in de muziek. Door te zingen, stond ik overal boven.”

Vanuit hun nieuwe woonplaats stroopte Reemer talloze talentenjachten af. Als zangeres vergaarde ze bekendheid met Sandra en Andres, een duo dat ze samen met Dries Holten vormde. In 1972 vertegenwoordigen ze Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival met het liedje ‘Als het om de liefde gaat’, waarmee ze op de vierde plek belandden.

Solo Nadat het tweetal in 1975 uit elkaar ging, dong Reemer ook als solozangeres meermaals mee naar de prijs voor het beste Europese liedje. Zo behaalde ze in 1976 de negende plaats met ‘The party’s over’ en eindigde haar nummer ‘Colorado’ in 1979 op plek twaalf. In 1983 was Reemer nog een keer te zien op het festival, toen als achtergrondzangeres van Bernadette. Na grote successen kwam eind jaren tachtig de klad in de zangcarrière van Reemer. Daarop besloot ze aan de slag te gaan als presentatrice. Ze brak door bij ‘Wedden dat...?’ als de assistente van Jos Brink, die haar liefkozend ‘Kroepoekje’ noemde. Al gauw kreeg Reemer eigen programma’s, zoals Showmasters, een programma van de NCRV waarin werd gezocht naar nieuwe presentatoren, ‘Sterrenslag’ en ‘De show van de maand’. Toch bleef de muziek lonken. In 1996 verraste Reemer het publiek met een Nederlandstalig nieuw album, genaamd ‘Natuurlijk’, en in 2000 vormde zij samen met andere Songfestivalzangeressen Marga Bult en Sjoukje Smit de Dutch Diva’s, een trio dat na vijf jaar door ruzie uit elkaar ging. Sandra Reemer samen met Jos Brink in de show Wedden Dat in het jaar 1988 . © © Dijkstra b.v.

