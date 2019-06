Zamir M. krijgt vijftien jaar cel voor stalken en ‘gruwelijke moord’ op zijn ex-vriendin

Zamir M. liet zich niet stoppen. Niet door de politie en niet door een locatieverbod. Hij bleef zijn ex-vriendin stalken, met fatale gevolgen. Vandaag werd de 32-jarige man veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De beschrijving in het vonnis van de laatste weken van het 24-jarige slachtoffer leest als een gruwelijke opsomming. Nadat de Utrechtse studente de relatie met M. juni vorig jaar beëindigde, hing hij dagelijks rond bij haar huis. Ook bezocht hij haar werk, stak haar banden lek, stuurde app-berichten onder schuilnamen en achtervolgde haar met zijn auto en fiets.

Op een melding van dat kastje kwam de politie op 11 juli af. Agenten vonden de studente in haar kamer aan de Bosboomstraat in Utrecht, om het leven gebracht met zeker 26 messteken. M. was via het balkon haar kamer binnengedrongen.

Stalking

Volgens M. zelf handelde hij uit noodweer, nadat hij en zijn ex ruzie hadden gekregen. Maar de rechtbank gelooft dat niet. Volgens het vonnis is er sprake van moord. Het mes had M. meegenomen uit zijn huis, en tijdens zijn daad droeg hij latex-handschoenen. Hij was van plan haar te doden, aldus de rechter.

Bovendien was het niet de eerste keer dat hij de fout inging. M. werd eerder veroordeeld voor het stalken van zijn ex. Waar de rechter in de uitspraak wel rekening mee houdt, is dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Volgens de laatste beschikbare cijfers registreert de politie jaarlijks zo’n 2800 gevallen van stalking. Zeker niet altijd loopt dat zo ernstig af als bij de Utrechtse studente. Het zijn wel die gevallen die vragen oproepen of de politie genoeg doet na de aangifte van stalking. Na eerdere kritiek daarover beloofde de politie beterschap. Zo wordt sinds vorig jaar bij stalking door een ex een extra risico-inschatting gemaakt. In het vonnis over Zamir M. uit de rechter geen kritiek op het optreden van de politie in deze zaak.